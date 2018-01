Terremoto nei Caraibi/ Ultime notizie, sisma M 7.2 tra Honduras e Cayman: allerta tsunami in Messico e Cuba

10 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terremoto nel Mar dei Caraibi (Twitter)

Violentissima scossa di terremoto avvenuta questa mattina alle 3.51 di grado M 7.2-7.4 (la magnitudo oscilla e deve ancora essere “stabilizzata”) al largo del Mar dei Caraibi, più o meno a metà strada tra l’Honduras e le isole Cayman. L'epicentro è stato localizzato a 202 chilometri a nord-est da Barra Patuca e a 307 chilometri a sud-ovest delle Isole Cayman, a una profondità di 10 chilometri: una scossa avvertita in larga parte in Centro America con la conseguente allerta Tsunami scattata praticamente all’istante in tutte le principali regioni che si affacciano sul Mar dei Caraibi. Sul fronte danni, per fortuna non stati segnalati per ora gravi conseguenze anche perché la distanza dalla terra ferma è stata tale da limitare e di molto l’impatto altrimenti devastante di una magnitudo così alta (basti pensare che la magnitudo più alta delle recenti tragedia in centro Italia è stato di M 6.0 Richter, giusto per rendere l’idea della forza di questo ultimo sisma caraibico).

ALLARME TSUNAMI IN TUTTO IL CENTRO AMERICA

Danni non gravi sono stati segnalati sulla costa nordest dell’Honduras: alcune crepe si sono viste negli edifici specie nei dipartimenti settentrionali di Colon e Atlantida e nel nor-dest di quello di Olancho. Sono in gran parte riserve naturali quelle presenti sulla costa nordorientale e anche questo ha contribuito a limitare i danni e i possibili feriti. Il presidente onduregno Juan Orlando Hernandez ha dichiarato che l'Honduras ha attivato il sistema di emergenza e ha chiesto alle persone di mantenere la calma. Non ci sono state onde anomale nelle ultime ore dopo il fortissimo terremoto ma non è detto che le prossime ore non possano presentare problemi simili: l'allerta tsunami è stata diramata per Honduras, Isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba. Le coste di questi Paesi potrebbero essere raggiunte da onde anomale, ha rilanciato l’Ansa stamani. In particolare, come segnala Tg Com24, le primissime coste che dovrebbero essere raggiunte da eventuali onde anomale saranno «quelle delle isole di Grand Cayman e Cayman Brac, di Puerto Cortes in Honduras e di Cozumel in Messico».

