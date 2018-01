Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel/ Video, lo cerca sui social ma arriva la batosta: lui è fidanzato!

Una ragazza bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel e se ne innamora. Parte allora la ricerca attraverso web e social e qui la batosta: lui è felicemente fidanzato!

11 gennaio 2018 Anna Montesano

Bacia uno sconosciuto sulla Tour Eiffel

Una notizia curiosa arriva direttamente dagli Stati Uniti. È qui che la protagonista di questa storia, Juliana Corrales, ragazzo di 18 anni, in un viaggio nella capitale transalpina ha fatto una scommessa con le amiche: "Salirò in cima alla Tour Eiffel e lì bacerò un ragazzo". Il bacio romantico è stato successivamente postato su Twitter attraverso un video. C’è stato anche un secondo bacio, su gentile richiesta della madre del ragazzo, che voleva scattare una foto. Juliana si è resa però conto che quel bacio aveva fatto scattare qualcosa di importante in lei e quel ragazzo, di cui sapeva solo il nome, Gavin, lei avrebbe davvero voluto rivederlo. Grazie alle immense possibilità del web è partita la caccia al ragazzo grazie alla diffusione di immagini e informazioni sul ragazzo.

JULIANA E GAVIN, NESSUN LIETO FINE: LUI È FIDANZATO!

A questo punto molti si aspetterebbero il lieto fine ma qualcosa in realtà non è andato per il verso giusto. Gavin è stato rintracciato in Texas. Ma è già felicemente fidanzato. Juliana, però, è contenta lo stesso per averlo trovato ed esprime il tutto attraverso un tweet: "Ho visto che siete riusciti a trovare Gavin e, anche se ha una fidanzata, vorrei ringraziarvi tutti per l’aiuto che mi avete dato. Se non vi dispiace, però, vi chiedo di non disturbare oltre lui e sua madre, non vorrei davvero causare loro problemi". Il problema più grande ora è però della fidanzata di Gavin, come si comporterà ora dopo aver scoperto ciò che è accaduto in Francia? Domanda da un milione di dollari, l'unica cosa certa è che non vorremmo essere nei panni di Gavin.

© Riproduzione Riservata.