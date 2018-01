Franco Zeffirelli/ Molestie, l'accusa di Johnathon Schaech: "Ha abusato di me"

Franco Zeffirelli accusato di molestie: l'attore Johnathon Schaech si scaglia contro il regista italiano, reo di aver abusato di lui sul set di "Storia di una capinera"

Franco Zeffirelli (Wikipedia)

Lo scandalo molestie ha scosso il mondo del cinema dopo il caso Harvey Weinstein e nelle ultime settimane molti produttori, registi ed attori sono finiti al centro di accuse. Nelle ultime ore, è arrivata la pesante accusa dell’attore Johnathon Schaech nei confronti del regista italiano Franco Zeffirelli. Premiato nel 1969 con il David di Donatello alla miglior regia per “Romeo e Giulietta”, il regista di Firenze avrebbe abusato dell’artista statunitense nel 1993 sul set di “Storia di una capinera”, primo film della sua carriera cinematografica. Oggi quarantottenne, Schaech ha scritto un lungo articolo-confessione su People, in cui ha spiegato cosa è accaduto venticinque anni fa: “Franco mi ripeteva che ero bello e meraviglioso, mi raccontava delle storie incredibili e ciò che avrei dovuto fare per essere un vero artista. Lui aveva 70 anni e io 22: Franco portò me ed altri attori a Roma e ci condusse in posti in cui nessuno poteva andare. Mi sentivo davvero fortunato, ma quando Zeffirelli beveva molto diventava aggressivo e violento”.

L'ACCUSA DI JOHNATHON SCHAECH

Continua Johnathon Schaech su People, spiegando i fatti del 1993 e le molestie del regista italiano: “Quasi quotidianamente Franco mi diceva di aver bisogno di stare con me. A tarda notte, spesso, veniva a bussare alla porta della mia camera ma io non aprivo mai, sebbene lui insistesse. Non avevo un agente o qualcuno con cui parlare e Franco stava diventando sempre più aggressivo, tanto da criticarmi per qualsiasi cosa facessi: non gli andava bene niente”. Ed ecco la pesante accusa nei confronti di Franco Zeffirelli: “Ha tentato di farmi del sesso orale: io non ho fatto nulla e sono rimasto disteso sul letto. Non ho pensato di doverlo fare per la mia carriera, ma credevo fosse una sorta di passaggio. Non ho urlato, ero vulnerabile: non l’ho fermato e mi sono occorsi venticinque anni per capire come mai non ci sono riuscito”. Conclude Johnathon Schaech: “Quando capì che non avrebbe ottenuto da me ciò che desiderava se ne andò: da quel momento non ha mai più provato a toccarmi. E’ stata un’esperienza che mi ha distrutto, non sapevo cosa fosse successo. Questa storia l’ho seppellita per venti anni e mi ha causato problemi di alcol, droga e dipendenza sessuale”. Come riporta l'Ansa, il figlio Pippo Zeffirelli ha immediatamente smentito le accuse: "Le asserzioni sugli abusi non sono vere. I registi hanno stili diversi e quando hanno a che fare con attori senza esperienza, a volte, sono più esigenti e più pressanti".

