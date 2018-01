INCENDIO A BRESCIA/ A fuoco il capannone della Saleri Italo di Lumezzane

Incendio a Brescia, a fuoco la Saleri Italo di Lumezzane. Le fiamme divampano in un capannone da 10mila metri quadri dove erano stoccati cartoni e materiale plastico

11 gennaio 2018 Fabio Belli

Incendio a Brescia, Vigili del Fuoco al lavoro

Allarme a Brescia per l’incendio di un capannone della ditta Saleri Italo, situato per la precisione a Lumezzane. Le fiamme hanno iniziato a divampare tra gli stabilimenti dell’industri che si occupa di produzione di sistemi di raffreddamento per automobili e pompe elettriche, e si sono propagate in maniera estremamente veloce, concentrandosi soprattutto in un capannone vasto ben 10mila metri quadri. L’incendio è stato particolarmente violento a causa del materiale che era conservato all’interno del capannone, cartone e materiale plastico che ha preso fuoco molto rapidamente. Si è alzata una grande colonna di fumo e fuoco visibile anche da ragguardevole distanza, e il più rapidamente possibile si sono precipitate sul posto squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme.

10 SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Ad essere sconosciute, però, al momento sono ancora le cause che hanno portato all’incendio. E’ ancora presto per valutare se le fiamme abbiano avuto origine dolosa o siano divampate a causa di un guasto, un corto circuito oppure un’altra causa accidentale. Ad essere coinvolte nel vasto rogo non sono state solo le strutture della Saleri Italo di Lumezzane, ma anche numerose automobili parcheggiate nei dintorni dell’azienda, con le fiamme che sono arrivate a lambire i capannoni delle fabbriche vicine, fortunatamente senza riuscire però a far divampare ulteriori incendi. Attualmente sono al lavoro dieci squadre dei vigili del fuoco considerando che poco lontano da Lumezzane è scoppiato un altro incendio, per la precisione a Casto in una fabbrica situata in via Roma.

© Riproduzione Riservata.