Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 11 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc. 5/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 11 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.5/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

I premi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto continuano a fioccare su tutte le regioni italiane, grazie alle vincite centrate da milioni di giocatori. L'estrazione di questa sera annuncerà i numeri vincenti ed altrettanti vincitori, dando il via ad un nuovo giro di giostra per i premi in denaro previsti dai giochi Sisal. In attesa di scoprire se saremo fra chi stapperà lo champagne per festeggiare o fra chi invece dovrà ripiegare al prossimo appuntamento, andiamo a rivedere quali sono state le vincite dell'ultimo concorso. Il Lotto ha regalato 22.500 euro ad un giocatore della provincia di Napoli, di Sant'Antimo, che si è posizionato al primo posto della classifica delle vincite grazie ad un terno secco realizzato sulla ruota cittadina. Premi anche in provincia di Macerata, dove un fortunello di Tolentino ha centrato più di 15 mila euro. Conquista invece un premio da circa 14 mila euro un appassionato della provincia di Bari, di Molfetta. Il montepremi dell'ultimo concorso del Lotto si è aggirato invece attorno ai 4,1 milioni di euro, che fanno salire quindi a quota 21,7 milioni il bottino complessivo distribuito dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso dagli appassionati del Lotto: trovare dei numeri vincenti da giocare con la schedina e sfidare la sorte. Il tutto ovviamente per conquistare i preziosi premi messi in palio dalla Sisal nel concorso di questa sera. L'ostacolo maggiore per i giocatori più indecisi oppure per i più inesperti è iniziare proprio dai numeri, da inserire all'interno di infinite combinazioni possibili. Solo poche come sappiamo saranno quelle vincenti, quindi meglio non lasciarsi sfuggire l'occasione di vincere ed affidarsi all'antico oracolo del Lotto, ovvero alla smorfia napoletana. Quali numeri ci rivelerà grazie alla notizia di oggi? La nostra Rubrica vi svela subito l'arcano, partendo da una notizia che ci porta fino in India. Ed è proprio qui che è presente il giacimento di Jharia, una delle più grandi riserve di carbone di tutto il Paese e impegnato in un incendio che dura da più di cento anni. Il primo incendio di cui si ha notizia risale infatti ai primi anni del 1900, quando l'India era appena uscita dal controllo britannico. Lo scoppio di oltre 70 focolai avvenuto nell'80 ha convinto in seguito gli addetti alla sicurezza a lasciare che continuassero a bruciare, forse credendo che con il tempo le fiamme si sarebbero spente da sole e quindi estinte. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'India, 7, l'incendio, 72, le fiamme, 19, il terreno, 14, e la miniera, 61. Come Numero Oro scegliamo invece la sicurezza, 76.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto è ancora intatto e sempre più generoso. Il montepremi ha infatti raggiunto quota 83,5 milioni di euro, che verranno messi in palio in occasione dell'estrazione di questa sera. L'appuntamento infrasettimanale con il gioco Sisal potrebbe permettere ad uno o più appassionati di tagliare il traguardo finale ed acciuffare il primo premio, una posta in gioco che fa sempre più gola a tutti i giocatori. Mancano ancora poche ore prima del concorso di oggi e per ingannare l'attesa non c'è niente di meglio che andare a rivedere la statistica dell'appuntamento precedente, soprattutto per chi deve ancora scoprire di essere rientrato fra i vincitori. Con la sestina vincente assente, le quote minori scendono in campo per distribuire ricchi premi in tutte le regioni italiane. Il 5+1 ed il 5+ hanno scelto tuttavia di non partecipare alla corsa, regalando un nuovo turno saltato e spingendo il 4+ verso il primo posto del podio delle vincite. Il premio ha sfiorato i 21 mila euro ed è stato realizzato da tre giocatori, mentre 11 appassionati sono riusciti a centrare gli oltre 14 mila euro del 5. Scende di qualche punto il 3+ ed il suo premio, pari a 1.901 euro e destinato ad 86 appassionati, così come scende anche il premio del 4, del valore di 209,93 euro e indovinato da 750 giocatori. Sono stati invece 24.929 i tagliandi vincenti a registrare il premio del 3 ed a regalare ai rispettivi proprietari 19,01 euro a testa. Il premio del 2 è sceso ancora una volta ai minimi storici, con un premio di 'soli' cinque euro destinato a 342.196 vincitori. Premio identico quindi a quello messo in palio dallo 0+, centrato invece da 15.712 giocatori. I tagliandi fortunati ad aver realizzato l'1+ sono stati invece 7.730 ed infine 1.382 giocatori hanno indovinato il 2+ e sono stati premiati con 100 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot per il SuperEnalotto e la sestina vincente: uno dei misteri del gioco Sisal, che continua ad impegnare i giocatori italiani con una domanda martellante. I numeri vincenti premieranno finalmente un fortunello con il montepremi? I sei numeri dorati che permettono l'accesso all'Olimpo delle vincite non sono ancora stati centrati, ma non è ancora detta l'ultima parola. Il concorso di questa sera potrebbe infatti essere la volta buona in cui vediamo comparire il primo premio in palio all'orizzonte delle vincite. Meglio quindi non perdere altro tempo: pensiamo ad idee e soluzioni per spendere un bottino così milionario. Partiamo come sempre grazie a KickStarter ed i numerosi progetti, fra cui la nostra Rubrica ha selezionato LattePanda Alpha. Si tratta del computer hackable più potente al momento, in grado di unire la potenza del desktop all'eleganza dei laptop. Il tutto per permettere a utenti e sviluppatori di sfruttare al meglio il dispositivo. Dotato di processore Intel Core m3 presente nel MacBook, LattePanda Alpha è provvisto di sistema operativo Windows 10 ed è compatibile con i sistemi Linux. Mancano ancora 25 giorni di tempo, ma non preoccupatevi: il goal è stato già più che raggiunto. I numeri vincenti verranno annunciati invece fra pochissimo! Pronti?

