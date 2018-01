PAOLA MANCHISI/ Disabile morta di stenti a Polignano: intervista alla madre (Pomeriggio 5)

Paola Manchisi, 31enne morta di stenti a Polignano a mare: segregata in casa per anni in condizioni igienico-sanitarie drammatiche, Pomeriggio 5 intervista la madre.

11 gennaio 2018 Emanuela Longo

Paola Manchisi

La trasmissione Pomeriggio 5 torna anche oggi ad occuparsi di una storia drammatica, quella che ha visto protagonista una giovane donna 31enne, Paola Manchisi, affetta da disabilità e morta alcuni giorni fa per via di una gravissima situazione di denutrizione, tanto da essere giunta ormai a pesare poco più di 30 chilogrammi. Del caso se ne era già occupata ieri Barbara d'Urso che oggi trasmetterà l'intervista esclusiva alla madre, la quale insieme al marito è stata indagata per abbandono di incapace aggravato dalla morte. Nell'abitazione di Polignano amare, in provincia di Bari, Paola viveva insieme ai genitori anziani e ad un fratello. Da 15 anni si era rinchiusa nel suo mondo e, pare, lì sarebbe rimasta fino alla sua morte in una sorta di prigione volontaria. L'allarme sarebbe stato lanciato non dalla madre, come era stato inizialmente detto dalla stampa locale, bensì da un'altra parente, come confermato ieri pomeriggio ai microfoni della trasmissione Mediaset dal comandante dei Carabinieri che insieme ai colleghi si è recato sul posto, trovandosi di fronte una situazione di forte disagio. Perché, oltre agli stenti, causa quasi certa della morte di Paola, la 31enne viveva in una situazione igienico-sanitaria di forte degrado.

PAOLA MANCHISI, POTEVA ESSERE SALVATA?

Secondo quanto finora accertato, riporta Corriere.it, per anni i genitori di Paola Manchisi si sarebbero rifiutati di ottenere assistenza dei servizi sociali. Dall'autopsia eseguita sul corpo della 31enne, è stato appurato il grave stato di denutrizione e debilitazione della ragazza, che presentava anche una grave flebite alla gamba, non curata e larve sul corpo dovute esattamente alla scarsa igiene. In una situazione simile, anche un banale raffreddore avrebbe potuto ucciderla. Le segnalazioni sul caso di Paola però, non erano mancate anche in passato e proprio un inviato di Chi l'ha visto si era recato a Polignano per cercare di fare chiarezza sulla vicenda che appariva sin da subito molto delicata e controversa. All'epoca, alcuni mesi fa, i genitori di Paola smentivano qualunque tipo di difficoltà sostenendo: "Paola sta bene, vi hanno dato un'informazione sbagliata. Esce quando è necessario uscire. Con gli amici si sentono per telefono". Le cose in realtà pare siano state molto differenti e ad oggi ci si domanda se la 31enne poteva essere salvata e se la sua morte, come dichiarato ieri sera in diretta tv da Federica Sciarelli, può realmente essere definita una sconfitta.

