ROBERTO SAVIANO, MONOLOGO A ‘M’ DI SANTORO/ Diretta streaming video: “vi racconto di Daphne Caruana Galizia”

Roberto Saviano, monologo a "M" di Michele Santoro: diretta streaming video Rai, di cosa parlerà lo scrittore questa sera? "Vi racconto il caso di Daphne Caruana Galizia"

11 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Roberto Saviano, monologo a "M" (LaPresse)

Fa il suo “esordio” come monologhista nel nuovo programma di Michele Santoro “M” in onda da questa sera e per quattro puntate su Rai Tre alle ore 21.15: di norma negli storici programmi del giornalista “nemico” di Silvio Berlusconi è lo stesso Santoro a tenere il discorso iniziale, indirizzando la puntata e lanciando le proprie invettive, ma per questo nuovo “M” è stato scelto lo scrittore di Gomorra per intrattenere e aprire la puntata sul tema centrale affrontato. In questo caso è stato scelto da Santoro per questa prima puntata del nuovo anno le banche e i principali scandali, in Italia e non solo. In particolare, Santoro questa sera ospiterà il finanziere Giuseppe Bivona che «ha sfidato la politica e intrapreso una battaglia di trasparenza», come descritto dallo stesso giornalista nei giorni scorsi. Già, ma Saviano cosa dirà nel suo primo monologo? Per ora gli argomenti sono top secret e neanche lo stesso scrittore napoletano ha voluto sbilanciarsi più di tanto nei giorni scorsi raccontando quanto metterà in scena questa sera. Tutto fino ad oggi, quando con un post su Instagram Saviano ha “scoperto” le carte: «Daphne Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese, uccisa per le sue inchieste. Di lei parlerò questa sera a “M”», scrive lo scrittore pochi istanti fa.

NUOVO ATTACCO A RENZI?

«Daphne Caruana Galizia dava fastidio a tutti. Le sue inchieste non hanno toccato semplicemente qualcuno, ma un intero sistema. Ha visto la sua isola trasformarsi nella centrale del riciclaggio internazionale. Ha capito come, in questo momento storico, stesse diventando ancora più nevralgica nelle arterie del denaro sporco. Perché dopo la Brexit le compagnie finanziarie in fuga dalla Gran Bretagna stanno migrando verso nuovi lidi»: così scriveva Saviano a fine 2017 quando con un lungo articolo su Repubblica concedeva il simbolico titolo di “Persona dell’anno” proprio alla Galizia, uccisa lo scorso 16 ottobre 2017 a Malta proprio per quello che scriveva nelle sue scottanti inchieste sul rapporto tra malaffare, banche e potere in Europa. «Daphne aveva studiato archeologia e usava nel giornalismo il metodo dell’archeologo: scavava, approfondiva, finché non trovava ciò che stava cercando. L’hanno accusata di diffamare la sua terra, ma in realtà lei Malta l’amava e per questo scriveva. Lei Malta l’amava e per questo l’hanno uccisa. Le mie parole, questa sera, le dedico a lei», ha scritto sempre su Instagram lo scrittore di Gomorra. In attesa di scoprire cosa dirà nello specifico Saviano - e ricordiamo che sarà possibile seguire il monologo in diretta anche streaming live sul sito online di Rai Play-Rai3 (clicca qui per il collegamento video) - proviamo ad ipotizzare anche possibili altri collegamenti nel lungo inizio-show del nuovo programma di Michele Santoro. È pronto un nuovo attacco a Matteo Renzi? In molti vociferano che proprio sul tema banche il monologo di Saviano potrebbe anche “toccare” sul finale la questione sia di Banca Etruria e il presunto conflitto di interessi dell’ex ministra e fedele renziana, e sia delle intercettazioni sull’ingegner De Benedetti che avrebbe ricevuto la soffiata di Renzi prima dell’approvazione del decreto sulle Popolari nel 2015. In generale, in piena campagna elettorale, la posizione di Renzi in merito al vaso caso delle banche in Italia potrebbe essere sì “tirata in ballo” dallo scrittore che non ha mai risparmiato critiche a 360° al segretario del Partito Democratico.

