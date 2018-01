SPOSA LA EX MOGLIE/ Video, dopo 3 anni di divorzio si ri-innamorano: "guarisce la ferita della mia famiglia"

Dopo aver messo al mondo otto figli e 25 anni di matirmonio, una coppia americana ha divorziato. Ma la separazione è durata solo tre anni: adesso si sposano per la seconda volta

11 gennaio 2018 Paolo Vites

Fedi nuziali

Un post su twitter, come oramai succede sempre, ci informa di una bella storia, invece delle solite disgrazie, lamentele, risse virtuali. A volte succede, e sono questi i casi in cui si può ringraziare per i social network. Lo ha postato Jeffrey, un ragazzino americano e il video che ha messo su ha colpito un sacco di gente, fino ad arrivare per adesso a 11 milioni di visualizzazioni, segno che la gente ha bisogno e desiderio di cose belle. Ma che cosa mostra questo video? Bisogna risalire alla storia dei suoi genitori, Jeffrey e Lorrie Agan, una coppia dell'Ohio sposata per 25 anni durante i quali ha avuto ben 8 figli.

Poi la crisi, cosa naturale in qualunque relazione, però così dura che nel 2014 i due hanno divorziato. In quei tre anni l'uomo, che aveva sempre fatto il camionista, si è messo a studiare, è tornato all'università e adesso fa l'infermiere. Lei invece ha trovato serenità al dolore con la meditazione. Poi l'inaspettato: i due hanno deciso di tornare sui propri passi e piano piano hanno capito che non potevano vivere separati.

Prima di Natale Jeffrey ha chiesto a Lorrie di sposarlo una seconda volta. Lo ha fatto con una poesia, che è il momento che si vede nel filmato postato dal figlio. Intitolata L'amore si riaccende, recita così: “Il nostro amore era lì: non si è mai perduto / Anche se noi ci siamo sentiti persi / Il destino è intervenuto per me e per te / Il nostro amore si è infiammato di nuovo e si è riacceso / Ora ti chiedo di nuovo di diventare mia moglie”. Il post ha avuto un tale successo che sempre il figlio ha deciso di chiedere su internet i soldi per fare un matrimonio degno dell'avvenimento.

La prima volta la coppia si era sposata in un negozio di articoli elettronici, visti i pochi soldi che avevano. Questa volta, ha pensato il figlio, la cerimonia deve essere indimenticabile. Ha già raccolto 2800 dollari superando i 2mila che aveva messo come meta. “Piango ancora ogni volta che vedo il video”, ha riferito Jeffrey Jr. in un altro tweet. “È una benedizione e significa tanto per la mia famiglia, che ha sofferto per anni di divisione. Ora siamo di nuovo una famiglia unita. Non potevo chiedere niente di meglio per Natale”.

