Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: paura ad Amatrice, sisma M 3.6 nella notte (11 gennaio 2017, ore 11.00)

11 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Immagine di repertorio, LaPresse)

Torna la paura ad Amatrice, dopo il terremoto devastante dell'agosto 2016. Nella notte, alle 4.48 di oggi giovedì 11 gennaio 2018, è stata registrata una scossa di magnitudo M 3.6 sulla scala Richter. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di vulcanologia (Ingv), che ha localizzato l'epicentro del sisma a 2 chilometri a nord-est di Amatrice, in provincia di Rieti, a 8 chilometri da Accumoli, a 11 da Campotosto (L'Aquila), a 13 da Cittareale, a 14 da Capitignano e Montereale, 15 chilometri da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Inoltre, ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o cose. «La scossa si è sentita parecchio. Non ci sono danni, anche perché ormai da noi non c'è quasi più nulla. Non c'è molto altro da dire, ora l'unica cosa importante è ricostruire bene le case», ha dichiarato il sindaco Sergio Pirozzi, come riportato dal Fatto Quotidiano.

UMBRIA, SISMA M 2.1 IN PROVINCIA DI PERUGIA

Il centro Italia continua a tremare oggi, giovedì 11 gennaio 2018. Un terremoto di magnitudo M 2.1 sulla scala Richter è stato, infatti, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a 4 chilometri da Preci, in provincia di Perugia. Il sisma, avvenuto alle 8.17, è avvenuto a latitudine 42.84, longitudine 13.04 e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto sono stati individuati i seguenti Comuni: Norcia (PG), Sellano (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Visso (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Ussita (MC), Cascia (PG), Vallo di Nera (PG), Monte Cavallo (MC) e Poggiodomo (PG). Stessa intensità ha avuto il terremoto avvenuto ad Amatrice questa mattina, alle 6.07 di oggi. In questo caso la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma sono: Accumoli (RI), Campotosto (AQ), Cittareale (RI), Capitignano (AQ), Arquata del Tronto (AP), Montereale (AQ), Acquasanta Terme (AP), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Rocca Santa Maria (TE) e Valle Castellana (TE).

