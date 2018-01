Vittorio Brumotti aggredito a Caivano/ Video, Striscia la notizia: auto accerchiata da camorristi

Vittorio Brumotti aggredito a Caivano, altro episodio di violenza nei confronti della troupe di Striscia La Notizia, finita nel mirino dei camorristi a Napoli

Vittorio Brumotti aggredito a Caivano, Napoli: altro episodio di violenza per il biker e la troupe di Striscia La Notizia, che segue di pochi giorni quanto successo alla Stazione centrale di Milano. Brumotti sta continuando il suo viaggio per tutta l’Italia per contrastare lo spaccio in parchi e aree pubbliche ed è ripetutamente finito nel mirino dei criminali nel corso dei servizi. La vicenda, di tre giorni fa, ha visto circa una trentina di spacciatori scagliarsi contro la troupe del noto programma satirico, ma quanto accaduto quest’oggi nella località campana per certi versi è ancora più grave, con l’inviato che è stato aggredito da un gruppo di camorristi, come sottolineato attraverso un comunicato ufficiale. "Verso le 15 l'inviato e i suoi collaboratori si trovavano al Parco Verde di Caivano per documentare lo spaccio di droga che da tempo ha in parte abbandonato l'area del Rione Scampia per trasferirsi in questa cittadina a nord di Napoli", quanto riporta la nota diramata dal tg satirico.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A CAIVANO

Questa sera, 11 gennaio 2018, è stato mandato in onda un breve estratto del servizio in questione, che sarà trasmesso integrale domani 12 gennaio. Continua la nota di Striscia la Notizia: “l'inviato di Striscia e la sua squadra non hanno nemmeno fatto in tempo a scendere dall'auto blindata, che sono stati circondati da 7-8 persone (tra cui un bambino) incappucciate che hanno cercato di aprire le portiere, minacciandoli di morte”. Dopo aver tentato di aprire l’automobile senza successo, il gruppo di delinquenti ha deciso di impugnare bastoni e sedie, con cui hanno sfasciato la carrozzeria e cercato di rompere i vetri. La situazione è stata ripristanata grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri, che “ha interrotto la violenta aggressione, ma gli agenti non sono riusciti a fermare nessuno dei camorristi. Intanto dalle finestre dei palazzi intorno continuavano ad arrivare insulti e minacce di morte nei confronti dell'inviato del Tg satirico e dei suoi collaboratori”. Clicca qui per l'anteprima del servizio.

