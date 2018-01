Eurojackpot/ Estrazione n 02/2018: i numeri vincenti! (oggi, 12 gennaio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 02/2018: numeri vincenti del 12 gennaio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

12 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Ha raggiunto vette incredibili il montepremi di Eurojackpot, il concorso che ogni venerdì mette gli italiani in competizione con il resto d'Europa. Dopo la prima estrazione dell'anno, ecco un nuovo appuntamento con la dea bendata. Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, ci sarà l'estrazione dei numeri vincenti. In ballo ci sono 54 milioni di euro, una somma particolarmente ricca e di conseguenza invitante per i tanti appassionati di questo gioco. Sappiamo bene che tra i vostri propositi per il nuovo anno ci sono tanti progetti, alcuni di questi potrebbero essere realizzati proprio grazie ad una vincita ad Eurojackpot. Non stiamo scherzando affatto: nel corso dell'ultima estrazione, quella della settimana scorsa, un italiano ha sfiorato il colpaccio, realizzando il 5+1 da 452.853,80 euro. Una vincita incredibile che permette di realizzare ben più di un sogno. Una casa, un'automobile e un nuovo progetto professionale sono le prime idee che ci vengono in mente per investire parte di questa somma. Chissà cosa starà pianificando il fortunato vincitore...

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Stasera uno di voi potrebbe trionfare ad Eurojackpot. Potrebbe toccare a voi mettere le mani su una vincita importante, come quelle che sono state registrate venerdì scorso. Nulla è cambiato rispetto all'anno scorso per quanto riguarda la modalità di gioco, che resta semplicissima. Bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Poi non bisogna fare altro che sperare di rientrare in una delle dodici categorie di vincita, dall'ambitissimo 5+2 al consolatorio 2+1. Fate ancora in tempo a giocare: potete farlo anche online se non avete voglia di uscire di casa per recarvi in ricevitoria. Fate poi partire il conto alla rovescia per l'estrazione di oggi di Eurojackpot. Prima però concentriamoci su quanto accaduto nell'ultima estrazione. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 2-7-38-40-45, Euronumeri 7-10. Vi auguriamo, in vista dell'estrazione di oggi, che possiate realizzare una bella vincita.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

