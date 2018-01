Incidente stradale/ A1 barriera Milano, camion contro auto: traffico paralizzato per ore (oggi 12 gennaio)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: A1, scontro auto vs tir alla barriera sud di Milano, traffico paralizzato per ore. Tre morti a Melfi, furgone contro auto

12 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale (LaPresse)

Un incidente stradale con poche conseguenze per fortuna per i diretti coinvolti ma con effetti devastanti sul traffico delle prime ore del mattinata con i pendolari che stavano per entrare in Milano dalla barriera sud in A1 (Rogoredo-Melegnano). Stando alle prime informazioni che cita Milano Today, un camion e un’auto sono venuti a contatto in maniera violenta nel tratto fra Melegnano e la Tangenziale Ovest appena superata la barriera sud della metropoli, uno dei passaggi più largamente trafficati ogni giorno. Il tir e l’auto non hanno avuto per fortuna effetti dannosi sui propri conducenti (ferito un 61enne ma non in maniera grave) ma l’ingombro della carreggiata in entrata a Milano ha reso di fatto devastante la circolazione con lunghe colonne di veicoli per ore ferme. Sul sito di Autostrade per l’Italia si comunica che «ci sono 5 km di coda e che il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una sola corsia. A chi è diretto a Milano si consiglia di seguire le indicazioni per la tangenziale est esterna di Milano, poi per la ss 9 Via Emilia con rientro direttamente sulla Tangenziale Ovest di Milano».

AUTO VS FURGONE A MELFI SULLA BRADANICA: TRE MORTI

Maxi incidente anche a Melfi questa mattina sempre tra un furgone e un’auto, ma il bilancio è estremamente più grave del sinistro di Milano: avviene tutto sulla Stastale Bradanica nei pressi di Melfi (in provincia di Potenza), dove tre persone sono purtroppo morte a causa di un violentissimo incidente tra un camion e un veicolo privato. Stando a quanto racconta l’Ansa, due delle tre vittime sono morte carbonizzate dopo l’impatto e l’esplosione dei due veicoli in uno spettacolo raccapricciante per i testimoni che vi hanno assistito. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici dell'Anas, mentre la strada è chiusa al traffico. In un comunicato successivo dell’Anas, si avvisa che «a causa dell’incidente è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della 'Bradanicà all’altezza del km 44,350. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità locale».

