Sciopero mezzi Roma 12 gennaio 2018/ Oggi Atac e Tpl: metro, bus e ferrovie ko (ultime notizie, info orari)

Sciopero mezzi Roma oggi 12 gennaio 2018: stop metro, bus e ferrovie Atac e Roma Tpl, ultime notizie info e orari. Il Garante dà via libera alla protesta dei sindacati, blocco trasporti

12 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Sciopero Mezzi Atac a Roma, venerdì 12 gennaio (LaPresse)

Gli orari dello sciopero mezzi Atac e Roma Tpl in corso per tutta la giornata di oggi nella Capitale vedranno le consuete fasce di garanzia per provare ad andare incontro alle esigenze dei lavoratori e pendolari capitolini: chiusure, ritardi e cancellazioni tra le 8.30 e le 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio con lo sciopero che prevederà blocchi anche notturni per lenire comprese tra la N1 e la N28 da mezzanotte fino al mattino seguente. Atac ha aggiunto che «non sarà garantito il servizio delle biglietterie e che nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, montascale e ascensori». Per quello che si prevede altamente sarà il primo venerdì nero per i trasporti nel 2018, la società Roma Tpl ha fatto sapere che per tutte le linee di bus periferiche i dipendenti sciopereranno tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio. Da ultimo, lo sciopero dei trasporti di Roma oltre ad essere la prima vera protesta “totale” del 2018 vedrà ferme non solo tutte le linee della metro ma anche le corse delle ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, ovviamente anche qui all’interno delle fasce scoperte dalla garanzia-utenti.

GARANTE, “SCIOPERO LEGITTIMO”

Lo sciopero da più parti contestato e criticato nella città di Roma in realtà ha ricevuto l’ok del Garante per gli Scioperi in una nota uscita ieri sera: «Con riferimento allo sciopero del trasporto pubblico locale del personale Atac a Roma del prossimo 12 gennaio, l’Autorità di garanzia per gli scioperi comunica che, allo stato, questo risulta formalmente proclamato nel rispetto delle regole previste dalla legge e dalla disciplina di settore», si legge nella prima parte della nota. Lo sciopero di ATAC è stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb ed è stato proclamato per «la messa all’asta degli immobili di proprietà al miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d’uso, non contribuirà al risanamento del debito, mentre l’inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress psicofisico del personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni lavorative». I sindacati chiedono a gran voce la creazione di un’unica azienda di Trasporto Pubblico Regionale, «per una gestione più oculata del trasporto, evitando sovrapposizioni di linee, con meno dirigenti e garantendo gli stessi diritti a tutti i lavoratori del settore», spiega ancora il manifesto con le proposte dei sindacati in sciopero oggi. L’Authority ha dato “ragione” ai sindacati permettendo lo svolgimento del maxi sciopero dopo che negli scorsi mesi aveva più volte “rimbalzato” l’intenzione di una protesta del genere: «Si tratta della prima astensione dopo il 10 novembre, dal momento che tutti gli scioperi proclamati successivamente a tale data sono stati oggetto di rinvio e/o di precettazione, grazie ad un lavoro di stretta collaborazione istituzionale tra l’Autorità e la Prefettura ed anche al senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali nei giorni precedenti le festività natalizie che accogliendo gli inviti a differire le agitazioni, hanno scongiurato notevoli disservizi ai cittadini ed utenti del servizio».

