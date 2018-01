TRUMP CONTRO I MIGRANTI/ "Non voglio immigrati da Haiti, El Salvador e Africa: paesi di merda": i precedenti

Donald Trump, scandalo immigrati: il presidente degli Stati Uniti d'America ha parlato del tema profughi e si è scagliato contro Haiti, El Salvador e l'Africa

12 gennaio 2018 - agg. 12 gennaio 2018, 12.34 Carmine Massimo Balsamo

Donald Trump (LaPresse)

Donald Trump contro i migranti, nuovo scandalo per il presidente degli Stati Uniti d’America. In riunione con alcuni deputati del Congresso nello Studio Ovale, il tycoon ha battezzato Haiti, El Salvador e alcuni paesi dell’Africa come “paesi di merda” nell’ambito di un discorso che riguardava il problema immigrazione e il relativo status di protezione. Non è la prima volta che Donald Trump si rende protagonista di uscite quanto meno discutibili dal punto di vista dell’immigrazione. Nel giugno del 2017 il presidente USA ha detto che i 15 mila haitiani arrivati negli Stati Uniti nel 2017 hanno tutti l’AIDS. Ma non solo: sempre nel 2017, Trump ha detto che i 40 mila nigeriani arrivati negli States “non torneranno più nelle loro capanne”. I media americani si stanno scagliando contro il tycoon per quest’ennesima dichiarazione, riportando sui propri mezzi le dichiarazioni per filo e per segno. (Agg. Massimo Balsamo)

TRUMP CONTRO I MIGRANTI

Donald Trump, scandalo immigrati. Dagli Stati Uniti arrivano aggiornamenti shock sulle azioni del presidente, che in un incontro nello Studio Ovale avrebbe utilizzato parole dure contro i profughi. Come riporta la stampa USA, parlando della possibilità di togliere lo status di protezione a migliaia di immigrati da Haiti, El Salvador e da alcuni paesi dell’Africa, il tycoon ha commentato: “Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi (shithole countries)?”. Il Washington Post rivela inoltre che Trump avrebbe detto che gli Stati Uniti dovrebbero attirare più immigrati da paesi come la Norvegia. I membri del Congresso presenti nello Studio Ovale sono rimasti raggelati dalle parole di Trump: ad esempio, sottolinea la stampa USA, Lindsay Graham e Richard Durbin, rispettivamente senatore repubblicano e democratico, avevano proposto di tagliare il 50 per cento della lotteria per i visti di ingresso negli Stati Uniti, tutelando gli immigrati già presenti con lo status di protezione.

CASA BIANCA, NESSUNA SMENTITA

Come riporta Repubblica, dalla Casa Bianca non sono arrivate smentite sulle dure parole di Donald Trump sugli immigrati. Raj Shah, vice portavoce, ha brevemente commentato: "Alcuni politici a Washington scelgono di combattere per paesi stranieri, ma il presidente combatterà sempre per gli americani". Continua il diplomatico americano: "Come altri paesi che hanno un sistema dell'immigrazione basato sul merito, il presidente si batte per una soluzione permanente che rafforzi il paese dando il benvenuto a coloro che possono contribuire alla nostra società e far crescere la nostra economia". Parole che hanno acceso, ovviamente, la polemica mediatica. I principali giornali statunitensi hanno riportato per intero, a differenza del passato, le dichiarazioni di Donad Trump, riportando senza omissioni o asterischi la parola “shithole”, molto forte. Nuova bufera sul tycoon: tra la Corea del Nord e gli immigrati, periodo di alta tensione...

