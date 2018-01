Incidente stradale/ A18 Acireale, auto si ribalta: tre feriti gravi (oggi, 13 gennaio)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 13 gennaio 2018, e gli aggiornamento. A18 Acireale, auto si ribalta: tre feriti gravi. Scontro sulla statale 100 di Gioia del Colle: un morto

13 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi, sabato 13 gennaio 2018, alle 3 circa poco dopo l'uscita dell'A18 per il casello autostradale di Acireale. Una Bmw X5 stava viaggiando in direzione Catania quando avrebbe perso il controllo ribaltandosi al centro della carreggiata. A causa del grave impatto, l'autovettura è diventata un ammasso di lamiere. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto per liberare gli occupanti. Per fortuna nel bilancio dell'incidente non ci sono vittime. I feriti sono tre, due giovani di 19 anni, tra cui il conducente, e un 29enne, rimasti incastrati nell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti, che verserebbero, stando a quanto riportato da gazzettinonline, in gravi condizioni. Il conducente ha riportato diversi traumi: è stato ricoverato al trauma center del Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Gli altri due, tra cui un 19enne che ha riportato un trauma ad una gamba, sono stati portati all'ospedale di Acireale.

STATALE 100 MOTTOLA, SCONTRO TRA SEI MEZZI: UN MORTO

Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 100 di Gioia del Colle, nel territorio di Mottola. Soltanto pochi giorni fa su quella strada quattro persone hanno perso la vita in uno scontro frontale. Ieri invece sono rimasti coinvolti sei mezzi: cinque auto e un furgone. Il bilancio è di un morto e tre feriti. A perdere la vita una donna di 54 anni, originaria di Francavilla Fontana. Non è ancora nota al momento l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando a quanto riportato da La Repubblica, non è da escludere che l'incidente stradale sia stato causato dalla pioggia. Il tratto comunque è stato chiuso temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentali. Sul posto sono infatti intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale, vigili del fuoco e squadre dell'Anas. La viabilità è stata fortemente congestionata, ma poi ripristinata nel tardo pomeriggio.

