Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 13 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 6/2018)

Il Lotto, Superenalotto ed il 10eLotto attendono tutti i giocatori e appassionati della Sisal questa sera per il nuovo concorso. I giochi continuano a tenere alta l'attenzione degli italiani grazie ai loro ricchi premi, che come abbiamo visto spesso, potrebbero rivelarsi più che generosi. Lo dimostra per esempio l'ultima estrazione, dove è stato il 10eLotto a brillare rispetto al suo cugino Lotto. La vincita più alta è stata centrata infatti in provincia di Torino, a Brandizzo, dove un fortunello è riuscito a portarsi a casa 100 mila euro con un 9 Oro giocato in modalità frequente. Cisterna di Latina si è invece posizionata al secondo posto del podio grazie a 50 mila euro in premio realizzati con un 9 Oro, mentre un 8 Oro ha premiato un giocatore di Lipari con 30 mila euro. Per il gioco del Lotto è stato invece un appassionato di Firenze a realizzare la vincita più alta di tutto il concorso. Si tratta di un terno secco giocato sulla ruota di Torino del valore di 45 mila euro. Il premio da 23 mila euro è stato distribuito invece in provincia di Catanzaro, a Gasperina, mentre al terzo posto troviamo la provincia di Torino. Un giocatore di Beinasco è riuscito infatti a realizzare un premio che supera i 14 mila euro. Per quanto riguarda la statistica generale, il Lotto ha invece regalato premi da circa 4,9 milioni di euro solo nell'ultima estrazione, contro più di 26,5 milioni restituiti in vincite dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento fatidico per tutti i giocatori del Lotto, che sono già in corsa per assistere all'estrazione di questa sera. I numeri che verranno estratti faranno infatti la differenza per tutti coloro che si ritroveranno a tagliare il traguardo delle vincite, ma anche per chi si dovrà fermare molto prima. Ogni appassionato avrà comunque l'occasione di conquistare i premi messi in palio dalla Sisal, ovviamente giocando i propri numeri preferiti. Se siete a corto di idee non preoccupatevi: anche per oggi la nostra Rubrica è andata a caccia di notizie ed ha interrogato la smorfia napoletana per voi. Parliamo di un episodio bizzarro avvenuto in Nuova Zelanda, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia perché stava guidando mentre suonava la cornamusa. In quel momento, secondo gli agenti, il guidatore in questione non aveva le mani sul volante e poteva quindi mettere a rischio sia la propria incolumità che quella degli altri. Di solito la preoccupazione maggiore è di assicurarsi che chi è alla guida non usi il telefonino, ma ci sono anche stati dei casi in cui qualcuno è stato multato perché mangiava le unghie mentre si trovava alla guida. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la cornamusa, 60, il volante, 9, la guida, 13, la multa, 63, e la polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece la sicurezza, 76.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto è sempre più generoso e nel concorso di questa sera raggiungerà quota 84,6 milioni di euro. Un bottino che continua ad aumentare il proprio valore ad ogni estrazione, complice l'assenza della sestina vincente. In molti casi, l'assenza del primo premio in palio non ha vietato a tutte le quote minori di farsi strada fra le vincite, pronte a premiare i giocatori con bottini altrettanto corposi. Nell'ultimo concorso, il gioco della Sisal ha vissuto invece un calo significativo che ha toccato tutte le quote, portando quasi a pari merito le due vincite maggiori. Il primo posto sul podio è stato assegato infatti al 4+ ed a quell'unico fortunello che è riuscito a realizzare il premio da oltre 29 mila euro. A seguire troviamo invece il premio che ha sfiorato i 25 mila euro grazie alla schedina di sette giocatori, mentre 113 appassionati hanno centrato la vincita del 3+, pari a 2.434 euro. Rimane stabile invece il 4, con un premio da 294,95 euro destinato a 603 giocatori, mentre 22.026 vincitori sono riusciti a indovinare il 3 ed a registrare la vincita di 24,34 euro a testa. Continua ad essere cifra tonda il premio del 2, ovvero di cinque euro, registrato da 335.812 tagliandi vincenti, contro i 19.565 biglietti che hanno invece premiato i rispettivi possessori con il premio gemello dello 0+. Anche in questo caso si tratta infatti di cinque euro ciascuno, mentre dieci euro a testa sono stati donati dall'1+ ai suoi 9.357 vincitori e 100 euro per ognuno dei 1.577 giocatori che hanno invece totalizzato il premio del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Manca davvero poco prima dell'estrazione del SuperEnalotto: le possibilità di vincere il Jackpot sono ancora molto alte, anche se la sestina vincente si è guardata bene dal farsi vedere negli ultimi concorsi. La speranza è che qualcuno possa salire sul primo posto del podio delle vincite proprio questa sera: e se dovesse succedere a noi? Dobbiamo essere pronti per ogni eventualità, soprattutto per toglierci subito un primo sfizio e fare una piccola spesa. Un gesto che può rivelarsi propiziatorio di fronte ad un bottino così generoso. Vediamo insieme alla nostra Rubrica cosa ci propone KickStarter oggi. Parliamo di una app rivoluzionaria, in grado di eliminare qualsiasi tipo di distrazione e sfruttare al meglio lo spazio destinato al testo. Ogni articolo o testo potrà essere affrontato con determinazione e sicurezza, grazie ad un layout che permette allo scrittore di concentrarsi sull'operazione che sta compiendo. Spesso infatti è una questione di coraggio: per questo molti non iniziano a scrivere quel famoso libro che tengono nel cassetto o rimandano ad un secondo momento la pubblicazione di un articolo sul proprio blog. Già presente per Android e Mac, iA Writer è in progettazione anche per il sistema operativo Windows. Il goal da quasi 17 mila euro potrà essere raggiunto entro i prossimi 27 giorni: per fortuna i numeri vincenti verranno annunciati invece fra pochissimo.

