BABY GANG A NAPOLI/ Pomigliano, 15enne e 14enne massacrati con catene e derubati da 10 minorenni

Baby gang a Napoli: attacco a Pomigliano d'Arco, 15enne e 14enne massacrati di botte con catene e derubati in tarda serata da 10 altri minorenni. Tra i fermi anche un 13enne

14 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Attacco baby gang per strada a Napoli (LaPresse)

Erano in 10 contro due: tutti minorenni e ancora una volta a Napoli, a pochi giorni dall’orrendo caso di Arturo accoltellato in pieno centro la sera prima di Natale. Le baby gang colpiscono ancora e questa volta ad essere aggrediti sono un 15enne e un 14enne: circondati, minacciati, picchiati con delle catene e infine derubati di smartphone e soldi da ben 10 coetanei tutti minorenni dai 13 ai 16 anni. È avvenuto nella tarda serata di ieri quando i due studenti stavano facendo ritorno a casa nella villa comunale di Pomigliano d’Arco; i carabinieri sono stati avvisati quasi subito dell’aggressione e hanno cominciato le indagini con le prime informazioni raccolte. Sono stati colpiti più volti al volto e all’addome anche se per fortuna non ci sono segni di accoltellamenti come nel caso drammatico di Arturo: trasportati in ospedale a Nola, sono stati medicati e questa mattina rilasciati dopo il grande spavento.

I PRIMI FERMI

Sono in corso le indagini per dare un nome agli altri componenti della baby gang entrata in azione nel Napoletano: da quanto raccolto sul Mattino i carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti per arrestare un 15enne incensurato di Pomigliano e fermando anche un 13enne non imputabile però per la sua età, questa volta a Somma Vesuviana. Pare infatti che il primo minorenne avesse ancora con sé la catena con cui aveva minacciato qualche ora prima gli studenti campani: resta ora da ricercare, appurare ed eventualmente arrestare anche gli altri componenti della baby gang. Il 15enne arrestato è stato mandato subito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa di capire se poterlo utilizzare come “fonte” per gli altri ragazzini teppisti e soprattutto per quanto dovrà decidere la Procura sul delicato caso di Pomigliano.

© Riproduzione Riservata.