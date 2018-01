Esplosione a Sesto San Giovanni/ Milano, distrutto ultimo piano di una palazzina: feriti (Ultime notizie)

Esplosione palazzina a Sesto San Giovanni, Milano: distrutto l'ultimo piano dell'appartamento, due famiglie coinvolte e 6 feriti non gravi. Scoppio tubatura per fuga di gas?

14 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Esplosione palazzina a Sesto San Giovanni (LaPresse)

Mattinata di panico alle porte di Milano con una palazzina che ha subito una forte esplosione all’ultimo piano dell’appartamento di Via Villoresi, a Sesto San Giovanni: stando a quanto ha riportato l’Areu - Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza - sono almeno sei le persone che sono state ferite per fortuna in maniera non gravissima dal boato generato forse da una fuga di gas in uno dei due appartamenti all’ultimo piano di questa moderna palazzina. Alle 5 del mattino l’edificio viene scosso da un boato, con due nuclei familiari coinvolti: nel primo ci sono cinque feriti, due donne di 32 e 68 anni, due uomini di 34 e 68 e un bimbo di un anno (colpito pare da un oggetto di un mobile scagliato dopo l’esplosione ndr) tutti di origini albanesi. Nell’altro appartamento, quello da cui sarebbe venuta l’esplosione originaria, un uomo di 73 anni è rimasto ferito con ustioni di secondo grado su alcune parti del corpo e ma è fuori pericolo di vita. Proprio per queste feriti si suppone che lo scoppio sia avvenuto nella sua di casa piuttosto che non in quella della famiglia albanese; intanto però gli inquirenti hanno iniziato a raccogliere reperti e analisi per poter scoprire cosa è successo davvero.

FORSE FUGA DI GAS?

Sono caduti molti calcinacci e detriti dall’ultimo piano giù per strada ma data l’ora dell’esplosione per fortuna nessun passante è rimasto ferito in maniera grave dall’esplosione. «E' probabile che l'esplosione sia dovuto allo scoppio di una tubatura del gas. Nell'appartamento vive un anziano«, ha commentato al Giorno il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, informato subito dei fatti questa mattina. Evacuata tutta la palazzina onde evitare altri danni e disagi, il bilancio finale parla di 6 feriti non gravi trasportati a Niguarda e San Raffale poche ore fa. Secondo quanto spiega invece Tg Com24, «L'esplosione ha determinato la distruzione delle pareti su diversi lati dell'appartamento, tanto che dall'esterno è visibile l'arredamento dei locali. I detriti hanno danneggiato anche una palazzina vicina».

© Riproduzione Riservata.