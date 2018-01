BABY GANG A NAPOLI/ Nuova aggressione nella notte, Arturo alle vittime: “lasciatevi tutto alle spalle”

Baby gang a Napoli: ennesima aggressione a scapito di un minore, insultato e picchiato, setto nasale rotto e prognosi di 30 giorni. Il consiglio di Arturo alle vittime.

15 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Non accenna a placarsi l'ondata di violenza a Napoli, dove sono in azione numerose baby gang nel cui mirino continuano ad esserci altri minorenni, vittime innocenti. L'ultimo caso risale alla scorsa notte, nei pressi della stazione metro Policlinico. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti e rese note da RaiNews.it, la nuova aggressione ha coinvolto un ragazzino, colpito mentre stava facendo ritorno a casa. Condotto dai genitori presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il giovane ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, quasi certamente minorenni, i quali senza ragione avrebbero iniziato dapprima a insultarlo verbalmente per poi passare all'aggressione fisica. Subito sottoposto alle cure mediche, il ragazzino ha riportato la frattura del setto nasale ed una prognosi di 30 giorni. La polizia che ha raccolto la testimonianza del minore ha prontamente avviato un'indagine al fine di fare chiarezza sull'ennesimo caso violento nelle strade del Capoluogo campano. Si moltiplicano, infatti, i casi di aggressione a scapito di minori da parte di baby gang che agiscono brutalmente e senza motivo massacrando i malcapitati con pugni e calci, spesso accompagnati anche da altre armi quali catene, come accaduto nelle passate ore a Pomigliano d’Arco dove due ragazzini di 15 e 14 anni sono stati picchiati e derubati da dieci coetanei.

DA ARTURO A GAETANO: LE VITTIME DI BABY GANG

Il nuovo colpo ad opera di una baby gang nel napoletano arriva a soli pochi giorni dal terribile caso di Arturo, il giovane accoltellato in pieno centro a Napoli la vigilia di Natale. Il 17enne proprio oggi, come riporta Il Mattino, è tornato a scuola tentando con difficoltà di lasciarsi tutto alle spalle. "Sono imbarazzato perché non mi aspettavo tanti giornalisti al mio ritorno a scuola, questa accoglienza dei miei compagni - dice alla stampa al suo arrivo - ora mi aspettano i professori, più i che miei compagni". Consapevole poi delle altre numerose vittime, ha asserito: "A quelli che vengono aggrediti - afferma - dico 'appena potete cercate di buttarvi tutto alle spalle, dimenticare'". "Dobbiamo fare in modo che non ci siano altri Arturo", ha commentato la madre, il cui desiderio è comprendere come sia possibile contrastare la dilagante violenza. "Gli episodi continuano ad esserci ma noi dobbiamo essere più forti e cercare di cambiare le cose", ha dichiarato. Non solo Arturo, anche Gaetano, il 15enne che tre giorni fa, alla stazione metro di Chiaiano a Napoli è stato aggredito con calci e pugni da una baby gang subendo lo spappolamento della milza che gli è stata poi asportata. Secondo RaiNews il branco avrebbe ormai le ore contate ed in dieci sarebbero già stati identificati ed alcuni denunciati a piede libero per lesioni gravissime. A contribuire a fare chiarezza sull'accaduto sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona in cui si è verificato il pestaggio. Anche in questo caso sarebbe accaduto senza alcun movente se non il desiderio di seminare terrore. I protagonisti del branco sarebbero ancora una volta giovanissimi, di età compresa tra i 14 ed i 17 anni e quasi tutti figli di pregiudicati della zona di Piscinola e Marinella.

