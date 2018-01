Blue Monday/ Oggi è il giorno più triste dell'anno, ecco perché (15 gennaio 2018)

Blue Monday, il giorno più triste dell'anno è arrivato. Da dove nasce, chi lo ha messo a punto e quali sono le variabili che lo rendono più deprimente degli altri.

15 gennaio 2018 Emanuela Longo

Blue Monday, il giorno più triste dell'anno (Pixabay)

Ricorre oggi, lunedì 15 gennaio 2018, il cosiddetto Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell'anno. La malinconica celebrazione che potrebbe far mettere il muso a molte persone e far loro cambiare umore nasce in Inghilterra ma è ormai giunta anche nel nostro Paese, dove la data fatidica trova spesso spazio sui social, con immagini poco felici. Per qualcuno, ogni lunedì rappresenta il proprio personale "blue monday" in quanto coincide con il ritorno al lavoro, magari dopo un fine settimana di totale relax o all'insegna dell'assoluto divertimento. Con l'inizio della settimana si riparte, dunque, in vista di giornate frenetiche prima del nuovo riposo e questo potrebbe ovviamente mettere di cattivo umore chi dovrà abbandonare presto la comodità del proprio letto per potersi immergere nel caos cittadino. Ma tra tutti i lunedì, ce n'è uno in particolare che sembra essere più complicato degli altri, al punto tale da essersi guadagnato il famigerato appellativo del "giorno più triste dell'anno". La sua origine sarebbe da rintracciare in una formula matematica che uno psicologo inglese studiò e mise a punto qualche anno fa. L'artefice è Cliff Arnall il quale, mettendo insieme diversi fattori del periodo, avrebbe individuato il piccolo massimo della tristezza e rintracciato così la deprimente giornata in oggetto.

BLUE MONDAY, LE VARIANTI CHE RENDONO OGGI IL GIORNO PIÙ TRISTE DELL’ANNO

Le condizioni meteo del periodo tutt'altro che miti, insieme alle giornate ancora piuttosto corte, ai festeggiamenti natalizi appena conclusi sono solo alcune delle motivazioni che proprio oggi potrebbero rendere il lunedì assolutamente triste. A peggiorare la situazione nel blue monday, ci pensano i sensi di colpi molteplici e variegati, strettamente connessi alle giornate da poco trascorse, ovvero i soldi spesi in regali (si spera graditi!) ed i chili presi in abbuffate sconsiderate e che con fatica e mesi di palestra si tenterà d'ora in avanti di smaltire. C'è poi il lavoro che riprende a pieno ritmo e, se vogliamo, in modo ancora più frenetico. Ebbene, tutte queste varianti porterebbero a rendere particolarmente cupa la giornata odierna, al punto che, proprio in Gran Bretagna dove il Blue Monday ha preso il via, la tematica non viene assolutamente presa sottomano. La dimostrazione è data dal fatto che proprio oggi, come già dimostrato negli anni passati, si registreranno aumenti nel numero delle assenze dal lavoro. Ma se esiste un giorno più triste dell'anno, una flebile speranza per i più pessimisti che nel Blue Monday non vedono altro che un alone color blunotte, è che possa esserci anche il corrispettivo più allegro. Ebbene, esiste effettivamente il giorno più felice dell'anno, ma per poter tornare a sorridere occorrerà attendere ancora qualche mese in quanto la sua data sarà a giugno. Gli stessi analisti hanno infatti calcolato anche il periodo dell'"Happiest Day" che si colloca precisamente intorno al solstizio d'estate, ovvero tra il 21 ed il 24 giugno. Non ci resta che attendere e sperare che almeno questo lunedì passi in fretta!

