Papa Francesco in Cile e Perù/ Video e programma del viaggio: contro le proteste per portare il dono di Dio

Papa Francesco, viaggio in Cile e Perù: videomessaggio e programma di oggi, "contro" le proteste delle Chiese cilene e per portare il dono di Dio e la speranza cristiana

15 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco in Cile e Perù (LaPresse)

Non sarà un viaggio facile: lo dicono tutti gli esperti vaticanisti e gli ambienti vicini alla Chiesa in Cile e Perù, Papa Francesco si appresta ad una settimana di viaggio apostolico doppio in Sud America. Ancora una volta non sarà l’Argentina ad ospitare il Santo Padre - non sono poche le polemiche dei cittadini argentini che non capiscono perché ancora la Chiesa di Buenos Aires non ospiti il primo viaggio del primo argentino Pontefice della storia - bensì i popoli cileni e peruviani pronti ad inondare Papa Francesco di affetto e presenza oceanica per due paesi profondamente cattolici. Ecco, presenze sì ma preoccupazioni pure: negli scorsi giorni tra Santiago e altre città del Paese che da oggi ospita il Papa fino al prossimo 18 gennaio (poi il trasferimento in Perù fino alla partenza lunedì 22 gennaio mattino) sono state lanciate bombe carta e appiccati piccoli incendi ad alcune chiese cattoliche da gruppi di manifestanti anti-governo e anti-Bachelet. Il motivo è radicato in più elementi e va dal malcontento della popolazione per la miseria e la crescente criminalità in Cile fino alla spesa considerata troppo ingente per la visita del Papa in un periodo di crisi generalizzata. Ma non solo: ci sono anche alcuni scandali di preti pefofili e vertici della Chiesa locale che non sono amatissimi dal popolo: come spiega Andrea Tornielli, «Alcuni gruppi della minoranza Mapuches, pur non essendo di per sé ostili verso la Chiesa che molte volte li ha difesi, con le loro azioni violente vogliono ottenere maggiore visibilità. C’è chi sfrutta la polemica per i costi della visita papale, un argomento certamente non nuovo. Ma c’è anche un motivo di risentimento profondo verso i vescovi che attraversa la società cilena per la gestione dei casi di pedofilia».

L’ARRIVO ALLA NUNZIATURA

Il tutto è un mix non proprio esaltante per la paternità di Bergoglio che viene come testimone e missionario di pace come in ogni Viaggio Apostolico. Servirà dunque un “surplus” di impegno e di grande sensibilità per il Pontefice davanti ai cileni; insomma, un viaggio tutt’altro che semplice per Papa Francesco che nella giornata di oggi è atteso per le ore 20.10 locali all’aeroporto internazionale di Santiago con tanto di cerimonia di benvenuto: alle 21 poi l’arrivo atteso anche alla Nunziatura Apostolica, la stessa occupata dai manifestanti nei giorni scorsi e ora sgomberata proprio per l’arrivo di Bergoglio. Padre Felipe Herrera, portavoce della Commissione nazionale della visita di Bergoglio in Cile, ha commentato nei giorni scorsi gli spiacevoli attacchi contro le chiese provando ad entrare nelle pieghe delle possibili cause: «Sono opera di piccoli gruppi che agiscono, non soltanto contro la Chiesa ma in occasioni di altri eventi importanti organizzati da ambasciate o istituzioni pubbliche. Proteste violente. Lanciano bottiglie incendiarie o panni imbevuti di benzina per appiccare il fuoco. Poi lasciano messaggi dicendo cose brutte. Agiscono nella notte e in questo caso hanno preso di mira chiese piccole e povere, frequentate da gente povera. Perché lo fanno? Per attirare l'attenzione».

IL VIDEOMESSAGGIO AI CILENI E PERUVIANI

C’è bisogno di pace, di un messaggio di speranza per il Cile e per la stessa Chiesa: quello stesso messaggio che Francesco ha mandato negli scorsi giorni con un video in spagnolo a tutti i fedeli che lo accoglieranno in questa settimana. «Vengo da voi come pellegrino della gioia del Vangelo, per condividere con tutti «la pace del Signore» e «confermarvi in una stessa speranza». Pace e speranza, condivise fra tutti. Desidero incontrarvi, guardarvi negli occhi, vedere i vostri volti e poter sperimentare insieme la vicinanza di Dio, la sua tenerezza e la misericordia che ci abbraccia e ci consola. Conosco la storia dei vostri paesi, forgiata con impegno, dedizione. Desidero, insieme a voi, rendere grazie a Dio per la fede e l’amore a Dio e ai fratelli più bisognosi, specialmente per l’amore che provate verso quanti sono scartati dalla società. La cultura dello scarto ci ha invaso sempre più. Desidero farmi partecipe delle vostre gioie, tristezze, difficoltà e speranze, e dirvi che non siete soli, che il Papa è con voi, che la Chiesa intera vi accoglie, che la Chiesa vi guarda», spiega Papa Francesco alle comunità di Cile e Perù. Desidera condividere la pace non “vuota” ma in e per Gesù: «solo Lui ce la può dare. È il dono che Cristo fa a tutti noi, il fondamento della nostra convivenza e della società; la pace poggia sulla giustizia e ci permette di trovare istanze di comunione e armonia. Bisogna chiederla costantemente al Signore e il Signore la dona. È la pace del Risorto che porta la gioia e ci spinge a essere missionari, ravvivando il dono della fede che ci conduce all’incontro, alla comunione condivisa di una stessa fede celebrata e trasmessa». Un incontro continuo e ribadito con Cristo risorto, vero centro della speranza cristiana e sempre “bisognoso” di essere testimoniato. «Non vogliamo essere ancorati alle cose di questo mondo, il nostro sguardo va molto al di là, i nostri occhi sono posti sulla Sua misericordia che cura le nostre miserie. Lui ci dà l’impulso per alzarci e continuare. Toccare con mano questa vicinanza di Dio fa di noi una comunità viva e capace di commuoversi con quanti stanno al nostro fianco e compiere passi fermi di amicizia e di fraternità. Siamo fratelli che andiamo incontro agli altri per confermarci in una stessa fede e speranza», conclude il videomessaggio Papa Francesco.

