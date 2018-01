18enne italiana mette verginità all'asta/ Nicole:"Mi servono soldi per studiare", offerto 1 milione di euro

18enne italiana mette verginità all'asta: Nicole, è questo il nome fittizio della modella che ha deciso di mettere all'asta la sua prima volta per garantirsi gli studi a Cambridge...

Ha scelto come nome fittizio Nicole, nella speranza che i suoi genitori restino all'oscuro della sua iniziativa, ma visto il clamore destato finora, è difficile che la 18enne italiana che ha deciso di mettere all'asta la propria verginità riesca a nascondere a mamma e papà i suoi propositi. Non un'alzata d'ingegno, si intenda. Piuttosto una decisione maturata nel corso degli anni, precisamente da quando Nicole ne aveva 16 e aveva letto di ragaze che a loro volta si erano "messe all'asta" arrivando a guadagnare 3,5 milioni di euro. Da quel giorno si è ripromessa che anche lei avrebbe fatto lo stesso: l'obiettivo dichiarato quello di ottenere una cifra tale da garantisrsi gli studi in business nella prestigiosa università di Cambridge, nel Regno Unito. Ecco le sue parole confidate a The Sun:"Ho deciso che era preziosa (la verginità, ndr) quando avevo 16 anni. Volevo una buona istruzione quindi ho cominciato a guardare il web in cerca di modi per finanziare i miei studi e ho trovato una serie di pubblicità di aste e scoperto che c'erano ragazze che si erano vendute per 3,5 milioni di euro, quindi ho deciso che avrei fatto lo stesso a 18 anni".

OFFERTO UN MILIONE DI EURO

Per ora si può dire che l'asta stia andando bene, visto che su internet qualcuno è arrivato ad offrire un milione di euro per trascorrere una notte con Nicole. Tanto più che Nicole ha intenzione di usare questi soldi non solo per sé:"Spero di prendere il più possibile per finanziare i miei studi, aiutare mia sorella e la mia famiglia e comprare una casa ai miei genitori". Certo la ragazza non si accinge a compiere questo passo con leggerezza:"Sono un po' nervosa ma anche tranquilla perché se un uomo è disposto a pagare così tanto per te, certamente deve essere una brava persona. Sono sicura che passeremo fantastici momenti insieme". La cosa, insomma, è seria: lo dimostra il fatto che il portale a cui ha dato compito di cercarle un "partner" ideale e facoltoso ha messo a disposizione un medico, selezionato dal cliente, che attesti l'effettiva verginità della ragazza prima di consumare il rapporto. Tutto sperando che papà e mamma non vengano mai a saperlo:"Non voglio che i miei genitori lo sappiano perché loro sono molto rigorosi e non approverebbero. Nemmeno i miei amici lo sanno. La mia famiglia sarebbe distrutta. Se dovessero scoprirlo, parlerò con loro. Ho fiducia che possano capire".

