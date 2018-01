Alluvione Livorno/ Filippo Nogarin, sindaco M5s indagato per omicidio colposo: oggi verrà sfiduciato?

Alluvione Livorno: Filippo Nogarin, sindaco M5s, indagato per omicidio colposo: oggi verrà sfiduciato? Le ultime notizie sul provvedimento, il terzo a carico del primo cittadino

16 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Filippo Nogarin indagato per omicidio colposo (Foto: da Facebook)

Filippo Nogarin, sindaco pentastellato di Livorno, è indagato per omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre che fece otto vittime. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino con un post su Facebook scritto ieri sera. Il provvedimento gli è stato notificato tre giorni fa, mentre ieri mattina è stato convocato in procura. «Sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull'alluvione del 10 settembre e mi è stato comunicato di essere indagato per concorso in omicidio colposo». Si tratta del terzo avviso di garanzia che Filippo Nogarin riceve dopo quello per bancarotta, legato al caso della nettezza urbana, e per turbativa d'asta. Un altro avviso di garanzia, sempre per omicidio colposo, è stato ricevuto da Riccardo Pucciarelli, dirigente della Protezione civile comunale, che era stato nominato dalla giunta Nogarin pochi mesi prima dell'alluvione, e comandante della polizia municipale. Il sindaco di Livorno comunque ha assicurato di non essere stupito dal provvedimento, perché è «il diretto responsabile della Protezione civile comunale» in quanto sindaco. Allo stesso tempo, ha dichiarato di essere sicuro di aver «operato nel massimo rispetto delle leggi e delle procedure».

ALLUVIONE LIVORNO, NOGARIN INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO

L'ipotesi di accusa per Filippo Nogarin, omicidio colposo, è pesantissima, soprattutto per un amministratore ed esponente del Movimento 5 Stelle, che ha costruito parte della sua credibilità politica sul concetto di «al di là di ogni sospetto». Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, non è da escludere che stamattina il consiglio comunale presenti una mozione di sfiducia. Lo stesso sindaco di Livorno è consapevole del fatto che l'ipotesi di reato è molto pesante: «Sarei un irresponsabile e un pazzo se la sottovalutassi e questo è un momento per me molto difficile, sia come sindaco che come uomo», ha ammesso il primo cittadino della città toscana nel post pubblicato su Facebook. Ha voluto comunque rassicurare i concittadini, spiegando che continuerà «a lavorare con il massimo impegno e dedizione anche nei prossimi mesi per portare a compimento quel percorso di miglioramento della città di Livorno, che abbiamo cominciato ormai 3 anni e mezzo fa». Intanto la procura di Livorno indaga anche per disastro, e questo è il filone più complesso delle indagini. Il sospetto è che sia stata ignorata l'emergenza idrogeologica da parte delle passate amministrazioni, chiudendo con il cemento corsi d'acqua, costruendo in zone pericolose e ignorando i fondamentali principi di sicurezza in zone ancora oggi a grave rischio.

