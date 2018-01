DON EURO/ Luca Morini rinviato a giudizio: l'escort Francesco Mangiacapra, "amava fingersi potente"

Prete (foto da Pixabay)

Quella di don Euro è una storia di inganni e di tradimenti. Protagonista Luca Morini, il prete che a Massa e dintorni s'era guadagnato questo soprannome a suon di richieste continue di denaro e che adesso è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Massa. Una volta una famiglia di sfortunati da aiutare, un'altra le campane della chiesa da rifare, un'altra ancora chissà quale opera di bene da finanziare. Ogni scusa era buona per chiedere soldi ai parrocchiani e spassarsela. Ma il rastrellamento interessava anche i superiori, tipo il vescovo Santucci, vittima di estorsione, con la minaccia di diffondere i dossier scottanti riguardanti i colleghi preti. La domanda adesso è una: quanti altri don Euro la domenica continuano a dire messa? La risposta è sconosciuta. Dovrà accadere, per far sì che vengano tutti alla luce, quello che è successo con don Luca: che siano riconosciuti dagli stessi con cui svolgono le scorribande notturne. Don Euro, come riferisce Repubblica, è stato incastrato proprio da uno degli escort con cui si era accompagnato in orge e notti di sesso a pagamento. Francesco Mangiacapra, un giovane napoletano che ha deciso di inchiodarlo alle sue responsabilità quando ha scoperto che quell'uomo che gli aveva promesso un posto di lavoro ("so di posizioni aperte in Parlamento") altro non era che un prete di provincia. Dopo la sua denuncia, risalire alle abitudini di don Euro è stato un gioco da ragazzi.

MANGIACAPRA, "DON EURO AMAVA FINGERSI POTENTE"

E proprio Francesco Mangiacapra, l'escort napoletano che con don Luca Morini, meglio noto come don Euro, ha trascorso parecchio tempo insieme, ne ha dipinto un ritratto da megalomane. Il prete nelle sue scorribande all'insegna del lusso, quando si spostava di albergo in albergo, era solito vestire dei panni diversi ogni volta. Da imprenditore di successo a chirurgo di fama, da manager a politico in trasferta: i mille volti di don Euro erano finanziati dai parrocchiani che per le sue richieste erano arrivati anche a vendersi gli anelli e le fedi. Adesso per decisione della procura di Massa dovrà rispondere di truffa, antiriciclaggio, appropriazione indebita, cessione di stupefacenti, ed estorsione nei confronti del vescovo. Quel vescovo Santucci a sua volta coinvolto nell'inchiesta per appropriazione indebita e tentata truffa legata, quest’ultima, al tentativo di attribuire a don Luca una finta malattia per far sì che gli venisse aumentato il premio di un'assicurazione. , a don Luca, una malattia al fine di aumentare il premio di un’assicurazione). La magistratura ha chiesto il rinvio a giudizio anche per un ex sacerdote amico, Emiliano Colombi, accusato - come riporta Repubblica - di aver “ripulito” i soldi del parroco girandoli sul proprio conto corrente. Se ingenuamente o poiché succube, questo è ancora da stabilire. Quel che è certo è che don Euro amava l'eccesso: ostriche e champagne, festini ed escort napoletani, milanesi o brasiliani. Francesco Mangiacapra lo ha ritratto semplicemente così:"A lui piaceva ostentare il lusso, fingersi potente".

