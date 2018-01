Esplode pizzeria italiana ad Anversa/ Video, vittime sotto macerie del ‘Primavera’: polizia, “no attentato"

Esplosione pizzeria italiana ad Anversa: video e ultime notizie, per la polizia non è un attentato terrorista. Vittime sotto le macerie, probabile fuga di gas all'origine del disastro

16 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Anversa, esplode una pizzeria italiana (Twitter)

È esplosa questa notte una palazzina intera nel centro di Anversa, precisamente nella zona di Paardenmarkt: e secondo le ultime novità emerse dalle indagini delle prime ore della mattina, l’origine dello scoppio è stato originato da una probabile fuga di gas di una pizzeria italiana, il “Primavera”, che potete osservare nella gif impressionante qui sotto. È una zona tipicamente frequentata da giovani e universitari e soprattutto il locale italiano era un punto di ritrovo molto utilizzato dai cittadini e turisti della cittadina belga: purtroppo ora non esiste più, letteralmente saltata in aria dopo che ripetiamo una probabile fuga di gas dalla cucina della pizzeria di origini italiane ha mandato in corto circuito l’intero palazzo, andato in macerie nel giro di pochissimi secondi. La novità più importante è proprio questa: secondo la polizia non si tratterebbe di un atto terroristico, come invece è stato avvertito nelle primissime ore dopo lo scoppio fragoroso della palazzina con il ristorante. «Non è un atto di terrorismo», si è apprestata a comunicare la polizia di Anversa dopo che già circolavano teorie sull’attacco dell’islam salafita molto presente in città (ad esempio con il famigerato gruppo "Shari4Belgium" che proprio nella città sullo Schelda aveva il suo quartier generale).

CI SONO VITTIME SOTTO LE MACERIE

Mentre in un primo momento erano stati contati almeno 15 feriti dopo l’esplosione terribile nella palazzina, è di poco fa la notizia del ritrovamento di almeno 2 corpi uccisi sotto le macerie e non si esclude la presenza di altre vittime rimaste coinvolte nell’esplosione alla pizzeria “Primavera”. «I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Anversa vi sosterrà», ha scritto su Twitter il sindaco, Bart De Wever. La cittadinanza e i tanti giovani presenti per l’università lì nelle vicinanze si sono adoperati per ore tutta la notte per scavare e trovare possibili persone ancora in vita sotto le macerie: la Croce Rossa intanto ha installato sul posto dell’esplosione una grande tenda per il primo soccorso e l’equipe mobile d’emergenza. La potenza dell’esplosione, che per questo ha fatto pensare subito ad un attentato ha distrutto una palazzina, danneggiato seriamente altri due edifici vicini e in totale resto inagibili almeno altri sei nelle immediate vicinanze della Pizzeria. Le immagini sono impressionanti e i soccorsi continuano ancora dopo oltre 10 ore di scavi e interventi senza sosta: cinque persone sono molto gravi, un bambino invece è stato liberato dalle macerie e sta per fortuna bene.

© Riproduzione Riservata.