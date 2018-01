INCIDENTE IN DITTA "LAMINA" A MILANO/ Due operai morti per vapori tossici: testimone, "soccorsi in ritardo"

Incidente in ditta "Lamina" a Milano: due operai sono morti per le esalazioni tossiche respirante durante l'operazione di pulizia di un forno. Altri due sono tuttora gravissimi.

Ambulanza (Foto: Lapresse)

Gravissimo incidente sul lavoro a Milano, all'interno della ditta "Lamina", specializzata in produzione di materiale ferrosi, in via Rho, zona Greco. Come riportato dal Messaggero: sono per ora due i morti, con ogni probabilità per aver respirato esalazioni tossiche. All'arrivo dei soccorsi, 6 ambulanze e quattro automediche lo scenario era il seguente: 4 dipendenti, tutti dell'azienda, riversi a terra e privi di sensi. Due di loro, in arresto cardiaco, sono morti poco dopo essere stati trasportati all'ospedale Sacco di Milano e a quello di Varese. Altri due, come riferisce Il Messaggero, sono tuttora gravissimi e l'equipe sanitaria del San Raffaele di Milano sta cercando di mantenerli in vita disperatamente. Ancora da capire le ragioni dell'incidente, cosa sia andato storto ma a quanto risulta a Repubblica, gli operai erano impegnati nell'operazione di pulizia di un forno posizionato a due metri di profondità. Altri due dipendenti sono rimasti feriti ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

IL TESTIMONE, "SOCCORSI IN RITARDO"

In attesa di capire quel che è realmente accaduto all'intenrno della Lamina di Milano, fioccano già le prime polemiche. Un testimone, come riporta TgCom24, lamenta un fortissimo ritardo nei soccorsi."Ci hanno messo un casino di tempo, ho le telefonate a dimostrarlo", dice Pasquale, un collega delle vittime che proprio non si spiega cosa possa essere andato storto:"Doveva essere un lavoro semplicissimo. Quello che è successo non lo so, non c'era nessun odore, non lavoriamo con veleni o materiale pericoloso". L'uomo, che è anche un sindacalista all'interno della ditta in cui si è consumata la tragedia intorno alle ore 16 e 50 di oggi, ha aggiunto:"E' un'azienda che ha sempre rispettato tutte le norme di sicurezza. Ho visto il collega a terra e ho chiamato i soccorsi ma erano già stati avvisati da tempo". Adesso la domanda è questa: come mai non sono arrivati subito?

