Lidia Macchi/ Oggi interrogatorio Stefano Binda: “I nuovi risultati dimostrano la mia innocenza”

Lidia Macchi, Stefano Binda commenta i nuovi risultati: “Dimostrano la mia innocenza”. Oggi è prevista la nuova udienza sull'omicidio. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

16 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lidia Macchi

È fissata ad oggi, martedì 16 gennaio, la nuova udienza sull'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di Varese massacrata con 29 coltellate nel 1987. Stefano Binda è l'unico imputato: è accusato di aver ucciso la ragazza, quindi è sotto processo davanti alla Corte d'assise di Varese. Il giallo della sua morte ha fatto registrare un nuovo colpo di scena: una super perizia ha individuato infatti sul corpo della vittima quattro capelli che non appartengono né alla giovane né a Stefano Binda, al momento unico indagato. A esporre i risultati delle analisi sono stati i periti nominati dal giudice per gli accertamenti sul cadavere riesumato nel marzo 2016, ma sono intervenuti anche i consulenti dei difensori di Binda e della Procura generale di Milano. I reperti estrapolati sono circa seimila tra peli e capelli. Tra questi i quattro che non appartengono a Lidia né a persone del suo gruppo familiare. Attraverso la comparazione con il Dna è stato anche possibile «escludere con certezza» anche che quei capelli siano riconducibili a Binda, che si è sempre proclamato innocente.

LIDIA MACCHI, I RISULTATI DELLA SUPER PERIZIA

Le spoglie di Lidia Macchi sono state riesumate per capire se vi fossero o meno elementi del Dna riconducibili a Stefano Binda, ma sono spuntati quattro capelli, senza bulbo, trovati dai periti nella zona pubica. Appartengono tutti alla stessa persona, che però non corrisponde all'imputato o a un familiare della ragazza scelta. Sarebbero dunque di un altro uomo. «Periti e consulenti sono giunti alla stessa conclusione: i capelli non appartengono a Binda e non si sa di chi siano», ha dichiarato uno dei difensori di Binda, l'avvocato Patrizia Esposito. A questo punto comunque la salma sarà restituita ai familiari. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, è molto probabile che le formazioni pilifere siano rimaste sul corpo in seguito a un rapporto sessuale, il primo della sua vita e consenziente, che Lidia Macchi avrebbe avuto dopo essere uscita dall'ospedale di Cittiglio dove si era recata per visitare un'amica. Poche ore dopo fu uccisa a coltellate.

LA REAZIONE DI STEFANO BINDA

«Sono contento, questi risultati dimostrano la mia innocenza», questa la prima reazione di Stefano Binda dopo il colpo di scena di martedì scorso nell'aula gip del tribunale di Varese. Lo hanno rivelato i difensori dell'unico imputato, gli avvocati Sergio Martelli e Patrizia Esposito. I periti hanno spiegato che una volta trasportata la salma in laboratorio hanno dovuto attendere che i resti si asciugassero, perché erano impregnati di acqua. Come riportato dal Corriere della Sera, il vestito con cui era stato avvolto il cadavere, un abito da sposa, ha protetto i reperti dal tempo. La perizia comunque rappresenta un unicum nel panorama forense, perché è stata analizzata una mole di materiale su un cadavere riesumato dopo trent'anni. La buona notizia per la difesa è che i capelli, probabilmente dell'assassino, non appartengono sicuramente a Stefano Binda. Per i periti della vittima la ragazza sarebbe stata uccisa in un lasso di tempo tra 30 minuti e 3 ore dalla fine del rapporto sessuale. Nell'udienza di oggi i periti potrebbero replicare le loro conclusioni, esposte davanti al Gip nell'incidente probatorio.

© Riproduzione Riservata.