Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 16 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 7/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 16 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.7/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno già apparecchiato la tavola della Sisal con i loro premi, pronti a scoprire quanti e quali saranno i bottini conquistati nel concorso di questa sera. I giocatori sono in attesa di scoprire i numeri vincenti, ma sono anche curiosi di vedere chi riuscirà a registrare il premio più alto. Le ultime statistiche del Lotto parlano chiaro: al primo posto delle vincite si sono piazzati un terno e tre ambi realizzati da un appassionato della provincia di Parma. Il fortunello di Busseto ha giocato i numeri sulla ruota di Palermo, conquistando più di 69 mila euro. Al secondo posto invece Palermo grazie ad una vincita del valore di 23.750 euro, mentre in provincia di Napoli, a Sant'Anastasia, si è registrato un terno secco associato ad un premio di 22.500 euro. Meno corpose le vincite del 10eLotto, che ha visto salire sul primo gradino del podio un giocatore della provincia di Massa Carrara, di Licciana Nardi. L'appassionato ha infatti centrato 8 numeri vincenti con opzione Oro e in modalità frequente, per il valore di 30 mila euro. Due vincite gemelle da 20 mila euro cadauna sono state invece indovinate in provincia di Trento, a Rovereto, ed in provincia di Torino, a San Giorgio Canavese. In ultimo, un giocatore della provincia di Bergamo, di Costa di Mezzate, ha realizzato il premio da 12 mila euro grazie ad un 6 fortunato con opzione Oro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il concorso del Lotto di questa sera ci rivelerà i nuovi numeri vincenti ed i rispettivi premi, dando il via ad una competizione fra le regioni. Non sono infatti solo i giocatori a gareggiare per conquistare i primi posti sul podio, ma anche le regioni italiane grazie alla loro personale classifica. Sono ancora in molti però gli appassionati a non aver trovato ancora i numeri da giocare e visto che il tempo stringe, la nostra Rubrica non può che intervenire. Abbiamo già contattato la smorfia napoletana per la news di oggi, scopriamo di che si tratta. Un bizzarro cittadino dell'Ohio ha deciso di rapinare un supermercato proprio il giorno di Natale, lo stesso esercizio in cui in precedenza si era recato spesso. Armato di fucile, ha creato panico fra clienti e dipendenti, nel tentativo di ottenere l'incasso, ma un dipendente ha notato che l'arma in possesso del criminale era in realtà un fac simile realizzato in casa, composto da mobili ed un tubo. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il ladro, 79, il fucile, 61, la rapina, 46, il tentativo, 71, e il bottino, 66. Come Numero Oro scegliamo invece l'artigiano, 1.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a registrare la propria assenza, in uno scenario sempre più ricco di colpi di scena. Almeno per quanto riguarda le vincite, dato che nell'ultimo concorso un fortunello è riuscito a sfiorare i 678 mila euro grazie al 5+. Si tratta della vincita più alta dell'estrazione della scorsa settimana, in cui il secondo posto è stato assegnato ai dieci vincitori che con il 4+ hanno centrato oltre 31 mila euro in premio. Altri dieci giocatori hanno invece indovinato il 5 e si sono portati a casa quasi 22 mila euro, mentre i vincitori del 3+ sono stati 248 ed il premio registrato di 2.336 euro. Sale di qualche punto rispetto all'appuntamento precedente il 4 ed il suo premio da 317,43 euro, destinato a 699 appassionati. Stabile invece il 3, con 28.686 vincitori per un premio di 23,36 euro, così come il 2 che ancora una volta piazza sul tavolo verde cinque euro: la vincita è stata totalizzata da 430.083 tagliandi vincenti. Cinque euro tondi anche per lo 0+ ed i suoi 53.331 vincitori, mentre i 26.212 giocatori che hanno indovinato l'1+ hanno conquistato il premio storico di 10 euro, contro i 100 euro distribuiti ai 4.165 vincitori del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sta per avere inizio il nuovo concorso del SuperEnalotto e la possibilità di vincere il Jackpot. Nell'estrazione di questa sera, il montepremi raggiungerà quota 85,4 milioni di euro, un bottino che molti giocatori sognano di conquistare.

