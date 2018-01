MANIACO DELL’ASCENSORE/ Edgar Bianchi condannato a 10 anni: molestava ragazzine a Milano e Genova

Edgar Bianchi, il maniaco dell'ascensore condannato a 10 anni: molestava ragazzine, recidivo a Milano dopo le condanne già passate a Genova. "Curatemi, da solo non ce la faccio"

16 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Condannato il maniaco dell'ascensore (LaPresse)

Edgar Bianchi è stato condannato, questa volta a Milano, per lo stesso reato di Genova: è il tristemente noto “molestatore dell’ascensore” che già era stato condannato a 12 anni per una ventina di violenze su ragazzine minorenni negli ascensori della città ligure, uscito poi nel 2014 per sconto d pena e buona condotta (dopo 8 anni passati in carcere). La notizia arriva questa mattina dal tribunale di Milano dove il giudice Laura Marchiondelli nel processo abbreviato ha eseguito condanna ad altri 10 anni per i casi recidivi accaduti a Milano negli ultimi anni: lo scorso settembre infatti era stato arrestato nella città lombarda dopo che si era trasferito e aveva cercato di ricostruirsi una vita normale per superare l’orrendo passato. Aveva infatti agito ancora, molestando una ragazzina di 13enne “scelta” per strada all'uscita da scuola: l’ha seguita e costretta, prima che riuscisse ad entrare in casa, a subire abusi sessuali. Questa volta però in poche ore il caso è stato risolto e Edgar Bianchi è stato arrestato e portato subito per “direttissima” al processo conclusosi oggi in Tribunale.

ERA RECIDIVO: “CURATEMI, NON CE LA FACCIO”

Il suo difensore, l'avvocato Tosoni, ha chiarito in aula così: «valuterò se appellare la sentenza». Il primo obiettivo della difesa è ora quello di fare in modo che Bianchi possa seguire un percorso terapeutico particolare e che venga curato: questa cosa che non è possibile nel carcere di San Vittore, dove ora è detenuto, e per questo l’avvocato ha chiesto di far eseguire la condanna per il molestatore nel carcere di Bollate. «Chiedo scusa a tutti, voglio essere curato perché da solo non ce la faccio», ha spiegato in aula lo stesso Bianchi poco prima della sentenza emessa e davanti alla famiglia della ragazzina da lui abusata mesi fa. Sul pianerottolo di Milano e negli altri casi di Genova, l’iter eseguito è stato lo stesso e non sono bastate le “cure” avute dal molestatore durante gli anni di carcere a Genova: violenza sessuale, violenza privata, lesioni e atti osceni in luogo pubblico, anche questa volta il giudizio è lo stesso e la speranza è che possa realmente in carcere ora affrontare un percorso per guarire quella che è una pericolosa e oscena malattia criminale.

