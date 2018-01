Papa Francesco in Cile/ Santa Messa in diretta streaming video: l’arrivo a Santiago e l’incontro con Bachelet

Papa Francesco in Cile e Perù: Santa Messa in diretta streaming video, la giornata a Santiago del Cile. L'incontro con i religiosi e con la presidente Bachelet al Palazzo de la Moneda

16 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco in Cile e Perù (LaPresse)

È iniziato ieri il viaggio di Papa Francesco a Santiago del Cile (ecco cosa è successo ieri): lo attendono in gran massa, al netto delle proteste e dei piccoli attentati avvenuti negli scorsi giorni, tantissimi fedeli e religiosi che nel Pontefice vedono una possibilità di creare un “ponte”, una parola di conforto in un Paese tutt’altro che in pace: «siamo delusi e feriti ma dal Papa ci attendiamo una parola di difesa per i più vulnerabili attraverso l’impegno per la solidarietà». A parlare è Padre Tony Mifsud, gesuita, direttore della rivista cilena “Mensaje”: in una intervista all’AgenSir il sacerdote giornalista spiega tutti i contrasti in essere nel suo Paese e la conseguente grande attesa del popolo per la venuta del Pontefice sudamericano. «Cosa può fare il Papa nella sua visita in Cile? Credo che i gesti concreti saranno più importanti delle parole, specialmente in un contesto di sfiducia che predomina nel Paese, come ad esempio unirsi alle vittime della pedofilia». Torna poi sulla grave situazione dei mapuche - una minoranza indigena in rotta di collisione con il potere statale, presso i quali il Papa terrà una Santa Messa nei prossimi giorni a Temuco.

«Il Paese ha un debito molto grande con i mapuche. Ho l’impressione che lo Stato non sia stato in grado di entrare in un dialogo autentico con loro, anzi, c’è una tendenza a ricorrere alla legge anti-terrorismo. La maggior parte dei mapuche è pacifica e non violenta, ma ora anche questa maggioranza comincia a simpatizzare con la piccola minoranza che ha fatto ricorso ad atti violenti». Secondo padre Mifsud esiste un problema ermeneutico molto serio, perché la realtà è interpretata in modo diverso tra le due culture (cilena e mapuche), come nel caso del significato della terra, che per i mapuche è la “madre terra”. «Inoltre, in alcuni settori mapuche la Chiesa è considerata parte dell’establishment colonizzatore delle loro terre. Penso che sia necessario mettersi in ascolto, capire le loro richieste e le loro proposte e spero che la visita del Papa possa diventare un’occasione. Il Papa può ascoltarli e accompagnarli nelle loro giuste richieste, e insistere sul fatto che il ricorso alla violenza non porta ad alcuna soluzione permanente», conclude il sacerdote cileno a poche ore dall’arrivo del Papa gesuita in terra del Cile.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi è ufficialmente il primo vero giorno di visita del Pontefice in terra cilena e subito l’agenda è fittissima: alle ore 8.20 è previsto un incontro con le Autorità e la Società Civile che prepara alle ore 9 l’importante primo incontro al Palacio de La Moneda con la presidente Michelle Bachelet. Dalle ore 10.30 in poi è invece prevista la prima Santa Messa di Papa Francesco al Parque O’Higgins davanti alla prima folla di persone che da mesi attendono questo momento di festa e allo stesso tempo di richieste e preghiere con il Santo Padre. Alle ore 16.30 breve visita al Centro Penitenciario Feminino di Santiago, mentre alle 17.15 è previsto un incontro con i Sacerdoti, Religiosi/e, Consacrati e Seminaristi nella Cattedrale di Santiago. Un’ora dopo il Papa incontrerò i vescovi cileni nella Sagrestia della Cattedrale poco prima della visita privata che si terrà al Santuario di San Alberto Hurtado dove verrà accolto dai sacerdoti gesuiti della Compagnia di Gesù in Cile. Per tutti gli appuntamenti “pubblici”, specie per la Santa Messa, Tv2000 seguirà con le immagini in diretta televisiva: se invece preferite il collegamento in video streaming è disponibile come sempre la piattaforma YouTube di Vatican News con la diretta streaming di tutti i principali eventi di Papa Francesco in visita al Cile e al Perù.

