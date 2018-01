Avvocato con velo islamico cacciata dal tribunale/ Bologna, il giudice: “per rispetto della nostra cultura”

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Cacciata dal tribunale avvocato con velo islamico (LaPresse)

Il tribunale di Bologna questa mattina “scivola” su una polemica che nel giro di qualche ora raggiunge tutte le cronache nazionali: una praticante avvocato con velo islamico è stata cacciata dall’Aula mentre stava partecipando con la collega professionista ad un procedimento di appalti. Il motivo? Esatto, proprio per il velo: il giace Giancarlo Mozzarelli ha intimato la giovane praticante, Asmae Belfakir 25anni, di togliersi il velo altrimenti avrebbe dovuto lasciare l’aula. Al rifiuto della donna è stata lei stessa a decidere di uscire dall’aula del Tar Emilia Romagna, completamente indignata dall’accaduto. Lavora presso lo studio legale dell’Università di Modena e Reggio Emilia e già altre volte aveva partecipato ad udienze presso il Tar senza che nessuno le avesse mai detto nulla, anche perché il velo che porta non si tratta di quello totale, il volto è completamente visibile. Ebbene, questa volta non ha potuto continuare e la sua indignazione è stata raccolto qui sotto dall’agenzia Agi.

“HA PARLATO DI CULTURA, NEANCHE DI LEGGE…”

«Non mi era mai successo prima ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato», spiega all’Agi la Belfakir. Questa mattina si era recata normalmente in tribunale a Bologna per un procedimento riguardante un ricorso e una contestuale istanza di sospensione cautelare in materia appalti, ma l’accesso “negato” dal giudice ha di fatto sconvolto l’intero iter processuale per diversi minuti. «Non si può assolutamente parlare di problema di sicurezza perché il velo tiene il volto scoperto e quindi sono perfettamente identificabile. Sono sconvolta», continua la praticante avvocato che rivela come, all’uscita dall’aula, il giudice Mozzarelli ha spiegato «si tratta di un rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni». Ma la Belfakir non ci sta: «ha parlato di cultura, nemmeno di legge!».

