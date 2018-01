Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (202/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 17 gennaio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 202/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live.

17 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Arriva il mercoledì e quindi il consueto appuntamento con SiVinceTutto: oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, è in programma l'estrazione del concorso speciale di Superenalotto che mette in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Avete tempo fino alle 19.30 per recarvi in ricevitoria o effettuare online la vostra giocata. Le possibilità di vincita non sono affatto poche, soprattutto da quando si gioca il doppio dei numeri, ben dodici, mentre bisogna indovinarne solo sei. Quali sono le categorie di vincita? Si vince indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. La settimana scorsa c'è stato un vero e proprio assalto ai numeri vincenti: ben quindici giocate mancarono di pochissimo, un solo numero, il grande colpo. Queste schedine, però, hanno permesso ai rispettivi possessori di vincere con la categoria “5”. L'obiettivo per l'estrazione di oggi di SiVinceTutto è chiaramente quello di fare meglio.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

I numeri vincenti di SiVinceTutto Superenalotto: questa è la priorità per chi ha deciso di partecipare all'estrazione di oggi. C'è grande curiosità circa la combinazione fortunata, ma ve la forniremo il prima possibile per permettervi di verificare la vostra giocata. L'ultima grande vincita risale al 20 dicembre scorso, è stata realizzata da un giocatore pugliese, più precisamente a Foggia. Con oltre 140mila euro il fortunatissimo giocatore avrà avuto modo di festeggiare alla grande il Natale con i suoi cari, ma avrà sicuramente fatto grandi progetti per il nuovo anno. Noi però restiamo concentrati sul presente, quindi sull'estrazione di oggi. Non senza però tener presente quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri estratti il 10 gennaio scorso sono stati: 21-26-39-44-48-65. Quali saranno le cifre che potrebbero fare sognare più di uno di voi stasera? Lo scopriremo tra poco grazie alla nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.