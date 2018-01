Incidente stradale/ Valle Brembana, auto si schianta contro ostacolo: ferite due bambine (17 gennaio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 17 gennaio 2018, e aggiornamenti. Valle Brembana, auto si schianta contro ostacolo: ferite due bambine. A Ruta di Camogli ferito un centauro

17 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, a Ruta di Camogli. Alle 10 circa si è verificato uno scontro tra una moto e un'auto: ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida del mezzo a due ruote. Immediati i soccorsi: si è mobilitato il personale del pronto intervento dei volontari del soccorso di Ruta, coordinati dalla centrale di 118 Genova Soccorso. Stando a quanto riportato da Genova24, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa della dinamica traumatica dell'incidente, ma i sanitari hanno constatato che le condizioni non sono gravi, quindi è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Questa mattina, intorno alle 8.40, si è verificato un incidente stradale anche in Valle Brambana. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma stando alle prime informazioni sembra che il mezzo si sia schiantato contro un ostacolo in via Castello. Tre i feriti in codice giallo: una donna di 32 anni e due bambine piccole, di due e sette anni.

BASSANO, SCONTRO TRA 4 AUTO: UNA DONNA FERITA

Un incidente stradale è avvenuto invece nel pomeriggio di ieri sulla Nuova Gasparona a Bassano. Si è verificato verso le 18.30 uno scontro tra quattro auto, due Megane, una Laguna e una Ford Kuga. I mezzi stavano provenendo da Marostica quando si sono schiantati tra loro sulla rotatoria del quartiere Prè. Il bilancio è di una donna ferita, più di un'ora di traffico bloccato e quattro vetture semi distrutte. La donna ferita, una bassanese passeggera di una delle Megane, è rimasta incastrata nell'abitacolo, ma è stata liberata dai vigili del fuoco. Soccorsa dal Suem con codice giallo, la donna è stata ricoverata all'ospedale San Bassiano con diverse contusioni, ma è rimasta sempre cosciente. Le sue condizioni, come riportato da Vicenza Today, sono giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi dell'incidente e regolare la viabilità.

