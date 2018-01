Marilena Negri, video dell’assassino/ Anziana sgozzata a Milano, immagini del killer al Parco Villa Litta

Marilena Negri, anziana sgozzata a Milano: diffuso video del presunto assassino al Parco Villa Litta il giorno e nell'ora del delitto. Ultime notizie, indagini e comunità sotto choc

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Delitto Marilena Negri, video del presunto killer (YouTube)

È stato diffuso dalla Polizia di Milano il video del presunto assassino di Marilena Negri, l’anziana sgozzata lo scorso 23 novembre nel Parco Villa Litta, non distante dal Parco Nord in zona Affori (nord di Milano). Secondo la decisione degli inquirenti e del Sostituto Procuratore Donata Patricia Costa, le immagini diffuse che trovate qui sotto ritrarrebbero il presunto omicida della povera anziana, filmato da più telecamere nella tragica mattina fredda dello scorso novembre. Le ipotesi nel giro di due mesi sono diventate certezze e ora si cerca ogni singolo dettaglio per poter arrivare a fermare colori che è sospettato fortemente per aver accoltellato al collo Marilena. Si spera in questo modo che qualcuno possa riconoscere l’omicida aiutando dunque gli inquirenti nella caccia all’uomo sempre più urgente: a breve sarà anche resa nota la foto della collanina strappata alla donna proprio dal killer, forse il vero “movente” dell’assassinio a quelle prime ore dell’alba. Di certo finora si sa che l’autopsia ha certificato come la morte della Negri è avvenuto con un colpo solo ricevuto: dunque è morta dissanguata, o soffocata o comunque per infarto. La relazione del medico legale in merito arriverà entro 60 giorni.

LE IMMAGINI DEL PRESUNTO KILLER

Le immagini le trovate qui sotto, un vero colpo al cuore per la famiglia di Marilena che da mesi ormai chiede giustizia: si spera che questa sia la volta buona con il video delle telecamere che ritraggono l’uomo incappucciato che si aggira nei luoghi e all’ora in cui Marilena è stata uccisa. «Eravamo tutti molto legati a Marilena, veniva a messa ogni mattina alle 8.30», spiegava don Edy, il parroco che ha celebrato i funerali e che ha fortemente criticato chi in questa tragedia ha cercato di speculare. «Io per non parlare con i giornalisti mi sono chiuso in casa, ho spento il cellulare. Ma non c’è solo lo sciacallaggio dei media, in questo momento bisogna avere rispetto del dolore», aveva detto. Dopo il brutto episodio, la comunità si è rivelata molto scossa e soprattutto è emersa forte la sensazione di insicurezza. Oggi la comunità, vedendo queste immagini, può provare il “riscatto” e aiutare a fondo gli inquirenti nel mistero di Villa Litta che ancora giace “intatto”.

