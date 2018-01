Papa Francesco in Cile/ Diretta streaming video, S. Messa a Temuco: l’incontro con le donne detenute

Papa Francesco, continua il viaggio in Cile e Perù: diretta streaming video, Santa Messa e incontri di oggi a Temuco e Santiago. Le parole alle detenute in carcere e le visite di giornata

17 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco in Cile e Perù (LaPresse)

Ieri sera Papa Francesco a conclusione dell’intensa prima giornata intera a Santiago del Cile - ecco qui il resoconto di ieri, dalle parole di perdono per le vittime di abusi pedofili, all’omelia della Santa Messa davanti a 500mila persone, fino al discorso al Palazzo de La Moneda - ha fatto visita nel carcere femminile del “Centro Penitenciario Femenino” parlando a braccio e spiegando il valore estremo della parola “dignità”. «Il carcere sia un reinserimento, non un luogo privo di dignità. La maternità non è e non sarà mai un problema, è un dono, uno dei più meravigliosi regali che potete avere», spiega il Papa guardando negli occhi le tantissime detenute in platea, molte delle quali in lacrime. «Essere private della libertà, non è sinonimo di perdita di sogni e di speranze», richiama ancora il Santo Padre centrando poi tutto il messaggio di speranza per quelle donne direttamente sui loro figli. «Essi sono forza, sono speranza, sono stimolo. Sono il ricordo vivo che la vita si costruisce guardando avanti e non indietro». Nel corso della giornata di ieri il Pontefice ha anche visitato e pregato in silenzio sulla tomba di Monsignor Enrique Alvear Urrutia, un’autentico sant’uomo venerato in tutto il Cile e ricordato come “il Vescovo dei poveri. Sono emersi alcuni commenti fatti dallo stesso Francesco sulla tomba del grande vescovo Alvear nel fuoriprogramma prima dell’arrivo alla sede del potere di Santiago: «Era mio desiderio venire alla tomba di don Enrique Alvear», ha detto il Papa al parroco del luogo dove è custodita la tomba del religioso famosissimo in tutto il Cile. «Dobbiamo fare chiasso», ha detto il sacerdote al Papa e lui ha risposto: «Dobbiamo fare chiasso noi perché gli altri non lo fanno», riferendosi alla testimonianza e all’obiettivo di portare il messaggio di pace e preghiera che quel vescovo così bene ha rappresentato in passato anche nel Cile di oggi.

#Papa in #Cile: visita al “Centro Penitenciario Femenino”, la maternità non è e non sarà mai un problema, è un dono, uno dei più meravigliosi regali che potete avere #UnidosporlaEsperanza #FranciscoEnChile #ModoPapa #ElPapaEnChile pic.twitter.com/KEYNjlYr4U — AgenSIR (@agensir) 16 gennaio 2018

IL PROGRAMMA DI OGGI

Mentre prosegue il collegamento in costante diretta streaming video e tv con i canali ufficiali del Vaticano e su Tv2000 (oltre a numerose finestre di collegamento su RaiNews 24 e SkyTg 24), la giornata che si apre davanti oggi per il terzo appuntamento in Cile del Santo Padre vedrà come fulcro la visita agli indigenti cileni di Temuco. Alle ore 8 (locali) la partenza in aereo presso l’aeroporto di Temuco, mentre alle 10.30 (le 14.30 in Italia) ci sarà la celebrazione della Santa Messa direttamente allo scalo di Temuco davanti a centinaia di migliaia di fedeli.

Alle 12.45 pranzo con alcuni abitanti dell’Araucanía nella casa “Madre de la Santa Cruz”; poco più tardi alle 15.30 prevista la partenza per tornare a Santiago dove incontrerà i giovani nel Santuario di Maipù prima del trasferimento finale alla Pontificia Università Cattolica del Cile per una lunga visita anche qui con i giovani universitari che rappresentano il futuro di un Paese ancora molto in difficoltà, come dimostrando gli scontri avvenuti ancora ieri in molte città del Paese.

