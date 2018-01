Tromba d'aria e mareggiate/ Video, raffiche di vento in tutta Italia: a Feltre black out e strade bloccate

17 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Tromba d'aria e mareggiate

Una tromba d'aria si è abbattuta oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, sul Feltrino. Alberi, piante e rami divelti, alcuni di questi sono purtroppo finiti sui cavi della rete elettrica provocando un black-out con disagi inevitabili, anche per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento dell'Istituto Agrario della Lucia, a Feltre, una delle zone più colpite. Ci sono stati problemi anche per la viabilità verso il Primiero, dove alcune piante sono cadute sulla strada provinciale 19 che da Ponte Serra sale verso Lamon, causando la momentanea interruzione. Per fortuna in quel momento non transitavano vetture. Il vento ha fatto danni anche sulla strada tra Nettuno e Velletri, dove un grosso pino è crollato ostruendo la strada provinciale e quindi impedendo il passaggio delle automobili in entrambi i sensi di marcia. Un altro albero, invece, ha distrutto il muro di cinta di una abitazione in un'altra zona. Un grosso ramo è caduto nel quartiere Cioccati, mentre in via IV novembre è caduto anche il cancello di legno che chiude la strada adiacente al palazzo pericolante di via Gorizia. Clicca qui per il video della mareggiata a Diamante, in provincia di Cosenza.

TROMBA D'ARIA E MAREGGIATE IN TUTTA ITALIA

Raffiche di vento anche oltre 100 chilometri orari stanno creando disagi in diverse regioni d'Italia, da Nord a Sud. Il mar Tirreno, della Corsica e della Sardegna sono solcati da onde che arrivano anche a 5-6 metri. Le coste saranno soggette a mareggiate, già segnalate in diverse località. In Piemonte le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 200 chilometri orari, con disagi soprattutto in montagna. Per il forte vento, infatti, in quota sono stati chiusi i collegamenti tra le località sciistiche della Vialattea. Anche il pericolo valanghe è marcato: è a livello 3 su 5. A Roma il vento forte ha fatto crollare un grosso platano, che ha bloccato la strada e danneggiato alcune auto. La situazione, come riportato da Repubblica, è critica da Ostia fino a Fregene: le onde circondano e invadono le strutture balneari. Il tempo comunque resterà instabile: nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di aria fredda che investirà le regioni di Nord-Est tra venerdì e sabato con piogge e nevicate a quote basse. Clicca qui per il video della mareggiata in Calabria.

