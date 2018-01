Blitz contro la mafia cinese/ Video “China Truck”, 33 arresti: la polizia blocca traffico di merci asiatiche

Blitz contro la mafia cinese: da Prato a Firenze, dall'Italia fino all'Europa, il video dei 33 arresti della Polizia e Dda. Bloccato l'egemonia mafiosa del traffico di merci asiatiche

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Blitz polizia contro mafia cinese (YouTube)

Colpo contro la Mafia cinese: la Polizia da Prato verso il resto d’Italia, fino anche in Europa, ha messo ha segno una vastissima operazione coordinata dalla Dda di Firenze e che da anni vedeva impegnati gli uomini delle forze dell’ordine per bloccare il traffico di merci “made in China” praticamente in larga parte d’Europa. “China Truck” è denominata l’operazione che ha messo ko il traffico su strada delle merci cinesi e asiatiche. 33 le persone arrestate perché sospettate di far parte di un'organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari Paesi europei. Le misure cautelari sono scattate oltre che in Italia anche in Francia e Spagna: i numeri dell’operazione sono impressionanti, con 130 poliziotti del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre mobili di Prato, Roma, Firenze, Milano, Padova e Pisa, 18 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e Roma, il Nucleo Cinofili di Bologna e il Reparto Volo di Firenze e Roma.

33 ARRESTI, BLITZ PREPARATO DAL 2011

Ancora più impressione, a questo colpo da ko per la mafia cinese, gli uomini della Dda ci lavoravano dal 2011: nel mirino proprio l’associazione criminale di stampo cinese che aveva affermato la propria egemonia nel controllo del traffico delle merci su strada in tutta Europa e non solo nelle varie città italiane. «Egemonia nel campo della logistica imposta con metodi mafiosi ed alimentata dagli introiti provenienti da attività criminali tipiche della malavita cinese», riporta la procura di Firenze che alle 11 di oggi illustrerà i dettagli dell’operazione in una conferenza stampa al Palazzo Giustizia. La China Truck ha scoperto e sollevato l’intero traffico che per anni si è stanziato in tutto il continente per l’egemonia nel campo della logistica, imposta con metodi, armi e traffici completamente mafiosi. Nel video che ha girato la Polizia qui sotto si può osservare il blitz avvenuto con accerchiamento e blocco di tutte le possibili fughe dei sospettati collusi con la mafia cinese "su strada".

