Controllore picchiato e condannato/ Treviso, fece scendere dal treno passeggero senza biglietto

Treviso, controllore picchiato e condannato: fece scendere dal treno passeggero senza biglietto. Ora potrebbe essere nei guai anche per abuso d'ufficio: il giudice ha proposto indagine

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Treviso, controllore picchiato e condannato (Foto: LaPresse)

Prima è stato picchiato da un passeggero nigeriano, poi è stato condannato da un giudice. Questo è quanto accaduto ad Andrea Favaretto, 51enne capotreno di Trenitalia. L'uomo è stato giudicato colpevole per violenza privata, ma è nei guai anche per abuso d'ufficio per aver fatto scendere un passeggero che non aveva mostrato un regolare biglietto di viaggio. La vicenda risale al 12 novembre 2014, quando su un treno che da Belluno viaggia in direzione Padova è presente il passeggero Anyanwu Festus Amaechi con un ticket chilometrico non regolare, non obliterato. Alla stazione di Santa Giustina il capotreno si avvicina all'uomo chiedendo di favorire il biglietto, ma il passeggero si rifiuta. Favaretto allora insiste, ma non c'è verso di vedere questo biglietto. Nasce così un diverbio e il ferroviere, come da regolamento, obbliga il passeggero, peraltro ora espulso dall'Italia, di scendere dalla carrozza. Prende gli effetti personali dell'uomo e li deposita sul binario. Per risolvere la questione e risalire sul convoglio il migrante corre subito verso la macchinetta obliteratrice, ma il capotreno lo minaccia: «Se sali, ti denuncio». Ed è qui che scatta il reato contestato, stando a quanto riportato da “la tribuna di Treviso”.

CONTROLLORE TRENITALIA NEI GUAI ANCHE PER ABUSO D'UFFICIO?

Il giudice Riposati ha condannato Andrea Favaretto a 20 giorni di reclusione, più le spese. Inoltre, ha chiesto la trasmissione degli atti al pubblico ministero Gulli affinché valuti la possibilità di procedere anche per abuso d'ufficio. Si tratta di una vicenda molto particolare, perché il pm aveva chiesto semplicemente una sentenza di assoluzione con formula dubitativa per violenza privata e gli stessi giorni per il reato tentato. L'avvocato difensore del capotreno, Jenny Fioraso, invece puntava sull'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto e in ulteriore subordine la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Inoltre, stando a quanto riportato da “la tribuna di Treviso”, il capotreno condannato ha sporto denuncia contro il passeggero nigeriano, accusandolo di essere stato picchiato e colpito alle gambe sul binario. Il processo ci sarà, ma senza Anyanwu Festus Amaechi, visto che non risulta più presente in Italia.

