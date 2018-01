Droga dello stupro a ragazza 23enne/ Milano, violentata sessualmente per ore: tre uomini arrestati

Droga dello stupro a ragazza 23enne: violentata sessualmente per ore da tre uomini, finiti in manette dopo le indagini partite lo scorso aprile dopo una notte da incubo a Milano.

18 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (Pixabay)

L'hanno attirata in una trappola in un locale offrendole la cosiddetta "droga dello stupro", poi hanno abusato di lei sessualmente credendo di farla franca e contando proprio sugli effetti della sostanza che oltre a rendere inerte la vittima durante lo stupro ne cancella i ricordi. La 23enne però avrebbe perfettamente ricordato la terribile vicenda e grazie al grande coraggio ed alla voglia di giustizia ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che, attraverso l'esame del Dna sono riuscite a risalire ai responsabili, ora finiti in arresto. A darne notizia è il quotidiano Corriere.it che nel ripercorrere la vicenda che ebbe luogo la notte tra il 13 ed il 14 aprile dello scorso anno, rivela anche qualche particolare sui tre stupratori. Si tratta di tre uomini di età differente, rispettivamente di 29, 48 e 22 anni, tutti italiani. Il 29enne sarebbe colui che avrebbe teso la trappola alla giovane milanese, attirandola nel locale ed offrendole la droga dello stupro, poi avrebbero abusato di lei per ore ed in tutti i modi. I due più grandi sarebbero già stati accusati in passato di violenza sessuale e dallo scorso martedì è stata confermata anche dal gip la custodia cautelare per tutti e tre.

DROGA DELLO STUPRO: LA TRAPPOLA DEI TRE UOMINI

Quella adoperata dai responsabili del terribile caso con protagonista la giovane 23enne è una tecnica purtroppo molto diffusa a Milano ed in tutta Italia, che si basa proprio sull'impiego della cosiddetta droga dello stupro. In questo caso sarebbe stato il 29enne ad invitare la ragazza a bere qualcosa in un locale, dopo essere già usciti insieme un paio di volte. Lui si diceva molto preso dalla 23enne che però, anche l'ultima sera, aveva messo ben in chiaro la loro relazione di sola amicizia. La coppia raggiunse il locale in auto, a bordo della quale vi erano anche gli altri due amici. Quindi trascorsero la serata bevendo drink, alcuni dei quali offerti direttamente dal conoscente. Utili ai fini delle indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale che per ben tre volte immortalarono gli uomini nell'atto di versare le benzodiazepine nel bicchiere della vittima. Ormai sotto effetto della droga dello stupro la ragazza fu portata in un appartamento in Brianza dove sarebbe stata violentata sessualmente per ore. La mattina seguente, la 23enne si svegliò nuda e confusa, ricordando pochissimo della sera precedente. I tre le fecero credere di averla messa in salvo dopo tutta la cocaina che lei avrebbe assunto, quindi l'avrebbero accompagnata a casa senza proferire parola a causa del dolore alle parti intime, però, la ragazza avrebbe iniziato ad avere alcuni flash fino a ricordare in parte la terribile notte di violenza. Dopo una visita alla clinica Mangiagalli i sanitari hanno confermato gli abusi subiti. La racconta del Dna ha permesso di individuare il 29enne ed il 22enne, mentre il terzo uomo sarebbe stato incastrato dalle intercettazioni telefoniche.

© Riproduzione Riservata.