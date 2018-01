GUARDIA GIURATA SPARA ALLA FIDANZATA/ Villa d’Alme (Bergamo): 21enne uccisa dalla pistola del ragazzo

Guardia giurata spara alla fidanzata: Villa d'Alme, Bergamo. 21enne studentessa uccisa forse da colpo accidentale sparato dal ragazzo Denis Zeni mentre erano in casa

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

21enne uccisa da colpo di pistola del fidanzato (LaPresse)

Una dinamica assurda e una morte che tutti i contorni di una tragedia casuale: o almeno così pare, anche perché la morte di Alessandra Cornago (21enne studentessa di Ponteranica) somiglia sinistramente da molto vicino al caso di Marco Vannini (il bagnino di Ladispoli morto in circostanze ancora misteriose, sotto accusa l’intera famiglia della fidanzata). Riavvolgiamo il nastro e spieghiamo: siamo a Villa d’Almè, paesino nella provincia di Bergamo, dove una coppia di fidanzati 21enni si ritrova in casa del ragazzo, che di lavoro fa la guardia giurata, durante l’ora di cena. Il papà è un ex carabiniere andato in pensione da poco tempo, la mamma lavora per una impresa di pulizie. A quell’ora erano tutti presenti e sarebbero stati proprio i genitori del ventunenne a dare l’allarme: sta di fatto che dalla stanza del ragazzo dove si trovavano Denis Zeni e Alessandra ad un certo punto si sente esplodere un colpo. La scena dopo è drammatica: la ragazza a terra, in un bagno di sangue e il ragazzo sotto choc.

OMICIDIO COLPOSO O VOLONTARIO?

Le circostanze della morte sono ancora un mistero a poche ore dai fatti avvenuti nella Bergamasca: pare che i due fidanzati stessero sistemando alcuni documenti e che nel passarsi la pistola registrata ordinariamente di Denis abbia esploso un colpo accidentale che ha ucciso praticamente sul colpo la povera studentessa. «Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori la causa accidentale. Resta da capire che cosa stesse facendo la guardia giurata in quel momento con l’arma: il ragazzo più tardi è stato portato nella caserma dei carabinieri a Villa d’Almè per essere ascoltato dal pm di turno, Maria Cristina Rota che indaga per omicidio colposo», spiega il Giorno nel focus odierno. I soccorsi sono stati subito chiamati dai genitori di Denis, «Venite a casa, è successa una disgrazia», avrebbero detto al 118 prontamente arrivato. Purtroppo per Alessandra non c’era più nulla da fare e ora la Procura dovrà stabilire se si tratti di un omicidio colposo o se invece ci sono gli estremi per l’accusa di omicidio volontario e dunque con dolo. Secondo quanto racconta anche il Corriere della Sera, pare che sia stata Alessandra ad essersi imbattuta nell’arma e l’abbia posta al ragazzo per poterla spostare, solo che in quel momento è partito il colpo da distanza troppo ravvicinata.

