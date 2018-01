INCIDENTE STRADALE/ Brenta, scontro frontale: tre persone ferite (18 gennaio 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 18 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Brenta, scontro frontale: tre persone ferite. Genova, si schianta con lo scooter: 24enne in ospedale.

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Foto: da Pixabay)

Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 18 gennaio 2018, a Caldonazzo, in Valsugana. L'allarme per i soccorsi è scattato alle 8.20 circa in seguito ad uno scontro frontale, in località Brenta, nei pressi della pizzeria Al Sole. Un'auto proveniente da Borgo ha sbandato e invaso la corsia opposta, finendo la sua corsa contro un'altra vettura. Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Chiara. I soccorritori sono intervenuti sul posto con tre ambulanze e un'automedica. Stando a quanto riportato da L'Adige, sul posto si è recata immediatamente anche una pattuglia della polizia locale Alta Valsugana per coordinare le operazioni, effettuare i rilievi e gestire il traffico, particolarmente intenso in quella zona a quell'ora. E infatti non sono mancati i problemi al traffico in entrambe le direzioni, per questo le auto sono state deviate sull'altra sponda del lago.

GENOVA, 24ENNE SI SCHIANTA CON LO SCOOTER

Un giovane di 24 anni è rimasto coinvolto all'alba di oggi, giovedì 18 gennaio 2018, in un incidente stradale a Genova, avvenuto all'imbocco della Strada Aldo Moro a Sampierdarena. Ora si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Galliera. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Municipale, il ragazzo stava viaggiando in direzione centro quando ha perso il controllo del suo scooter, per motivi ancora da chiarire, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Soccorso da un'ambulanza del 118, il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è stato subito sottoposto ad esami. Stando a quanto riportato da Genova Today, ciò che preoccupa particolarmente i medici è il trauma cranico che il ragazzo ha riportato nella caduta. Le sue condizioni però sono fortunatamente meno gravi di come apparivano subito dopo l'incidente stradale. Sottoposto ad una tac, è ora ricoverato sotto osservazione. Nelle prossime ore i medici decideranno cosa fare per stabilizzare il quadro clinico.

© Riproduzione Riservata.