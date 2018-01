Influenza/ Quasi 4 milioni di italiani colpiti: contagio aggressivo per ceppo non presente in tutti i vaccini

Influenza, quasi 4 milioni di italiani colpiti: contagio aggressivo per ceppo non presente in tutti i vaccini. Il picco è stato raggiunto. Le ultime notizie

18 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Influenza, quasi 4 milioni di italiani colpiti (Foto: da Pixabay)

L'influenza ha raggiunto il suo picco della curva epidemica. Nell'ultima settimana si contano 832mila nuovi casi, quindi il numero degli italiani messi ko dalla febbre è salito a 3 milioni 883mila. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto epidemiologico Influnet a cura dell'Istituto superiore di sanità e relativo alla seconda settimana del 2018. L'influenza continua a diffondersi, ma il peggio sembra essere passato. Secondo gli ultimi dati sempre meno persone si stanno ammalando, ma il livello di incidenza resta comunque molto alto: è pari a 13,73 casi per mille assistiti, come si legge nella nota dell'Istituto superiore di sanità. È evidente però che questa sia un'influenza record. La malattia quest'inverno è stata particolarmente aggressiva: la causa principale è rappresentata dal nuovo ceppo virale, lo Yamagata, che si è rivelato più virulento del previsto. Tra l'altro era contenuto solo nel vaccino quadrivalente, non nel trivalente. «Ma il problema principale, come sempre non è il vaccino, che fanno in linea di massima solo gli anziani o i soggetti a rischio, ma il boom tra i bambini, il cui sistema immunitario non era preparato a questa variante», ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo all'università di Milano.

INFLUENZA, PICCO RAGGIUNTO: I DATI

Il livello di incidenza dell'influenza è stato pari o superiore a dieci casi per mille assistiti in tutte le Regioni italiane, fatta eccezione per Friuli Venezia Giulia, Veneto e Bolzano. Ma questo non vuol dire che questa influenza, per quanto riguarda i sintomi, sia stata più aggressiva. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto ai microfoni del Giornale, sono sempre quelli: «Febbre alta abbastanza repentina, dolori articolari, problemi respiratori, il tutto per qualche giorno». Il peggio comunque è passato: ora si sta registrando un calo, più precisamente da due settimane. E questo per l'esperto significa «che i diffusori del virus si stanno ammalando sempre meno, ora a cascata caleranno anche le altre fasce d'età». Dello stesso avviso è Antonino Bella, del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss e curatore del bollettino Influnet: «La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa - riporta Repubblica - superiore anche alla pandemia del 2009/10 e paragonabile solo alla stagione 2004/05».

© Riproduzione Riservata.