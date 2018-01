Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 18 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 8/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 18 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.8/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto stanno per regalarci un nuovo concorso ed tanti premi: l'appuntamento è per questa sera con i giochi Sisal. Nell'ultima estrazione la classifica delle vincite ha visto primeggiare il 10eLotto, che ha donato ad un fortunello di Milano 50 mila euro in premio grazie ad un 9 con opzione Oro, giocato in modalità frequente. Al secondo posto si è posizionato il 4 realizzato in provincia di Novara, a Dormelletto, con un premio da 22.500 euro, mentre sul terzo gradino del podio troviamo tre vincite gemelle con un premio da 20 mila euro cadauna. Le vincite sono state realizzate in provincia di Frosinone, a Sora, e in provincia di Bari, a Ruvo di Puglia e Conversano. Poco più ridotte le vincite del Lotto, che mettono al primo posto Genova grazie ad un terno e tre ambi indovinati da un fortunello sulla ruota cittadina. Il premio è stato di 23.750 euro, mentre supera la soglia dei 21 mila euro la provincia di Roma, Tivoli, grazie a due vincite gemelle. Ultimo posto invece per il terno indovinato a Livorno, con un premio da 19 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto di questa sera decreteranno la fortuna anche di tantissimi giocatori, che non vedono l'ora di conoscere l'esito dell'estrazione di oggi. Come sempre si parte dai numeri, un vero ostacolo per tanti appassionati che si trovano magari ancora alle prime armi. Sceglierne dei numeri da giocare non è di certo un'impresa semplice, motivo per cui entra in gioco la nostra Rubrica al fianco della smorfia napoletana. La news che analizzeremo oggi ci porta fino ad Hong Kong, dove il passeggero di un taxi ha avuto una reazione anomala nell'aver appreso il corso della costa. Il giovane avrebbe dovuto corrispondere all'autista 71enne la somma di 25 dollari, ma con la scusa di non avere soldi ha chiesto addirittura che il viaggio gli fosse offerto dal taxista. Dopo diverse peripezie, il ragazzo ha deciso di darsi alla fuga, ma non prima di aver cercato di incendiare il mezzo. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo le fiamme, 19, l'auto, 46, il passeggero, 66, il viaggio, 10, e il 25, come i dollari richiesti dal taxista. Come Numero Oro scegliamo invece la follia, 54.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il SuperEnalotto ed il Jackpot continuano a tenere con il fiato sospeso tutti i giocatori, alla conquista del primo premio in palio. La sestina vincente non ha ancora trovato un fortunello a cui concedere il proprio bottino, ma la speranza che venga estratta rimane ancora molto alta. Nell'ultimo concorso non si sono fatti vedere anche il 5+1 ed il 5+, lasciando la vincita più alta al 5. Tre appassionati hanno infatti indovinato la quota e si sono portati a casa quasi 60 mila euro a desta. Due i giocatori che invece hanno realizzato il 4+ ed hanno conquistato il premio di oltre 28 mila euro, mentre 101 giocatori hanno azzeccato il 3+ ed il premio corrispondente da 2.212 euro. Si scende di molto con il premio del 4, pari a 281,09 euro e distribuito a 650 giocatori, mentre 24.901 vincitori hanno indovinato il 3 con un premio da 22,12 euro a testa. I tagliandi vincenti che hanno registrato il 2 sono stati invece 336.336, per un premio di 5,09 euro. Cinque euro pari per lo 0+ ed i suoi 24.892 vincitori, mentre 10 euro a testa vanno a ciascuno degli 11.138 giocatori che hanno centrato l'1+. Infine, i 100 euro abbinati al 2+ sono stati regalati a 1.696 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a lievitare, raggiungendo vette importanti. Nel concorso di questa sera il bottino sarà infatti di circa 86,4 milioni di euro, una cifra destinata a crescere ad ogni assenza della sestina vincente. Molti giocatori sono quindi focalizzati sul traguardo da raggiungere, mentre altri sono già passati al livello successivo e pensano a tutte le iniziative e progetti con cui sfruttare la vincita e affrontare una prima spesa. Il vantaggio di questi ultimi appassionati è che non si faranno di certo prendere dal panico in caso di vincita e saranno pronti a mettere in atto il loro piano. La nostra Rubrica risolve invece il dubbio di tutti gli aspiranti vincitori più confusi, grazie ad uno dei progetti presenti su KickStarter. Oggi parliamo di Sustain Sport, una sciarpa sportiva che permette di proteggere durante il freddo inverno. La sciarpa standard è di certo la prima opzione di chi non vuole rischiare di beccarsi un raffreddore, ma occorrerà molto tempo prima di riuscire a riscaldarsi con un accessorio tradizionale. Sustain Sport permette invece di sfruttare un tipo di tessuto in grado di riscaldare il collo in tempo record. Il grafene presente nella struttura permette infatti di rilasciare un calore quasi istantaneo, ricoperto da tessuti antibatterici a base di argento nano e dalla notevoli proprietà antitraspiranti. Il goal da raggiungere è di meno di 17 mila euro, mentre mancano ancora 23 giorni prima che l'asta venga conclusa. I numeri vincenti invece verranno annunciati fra pochissimo: siete già pronti?

