Michele Gesualdi è morto/ L'ex allievo di Don Milani malato di SLA che voleva il biotestamento

18 gennaio 2018 Fabio Belli

Michele Gesualdi è morto. Ex presidente della Provincia di Firenze (aveva ricoperto l’incarico prima che al suo posto arrivasse Matteo Renzi), era stato uno dei primi sei allievi nella scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani. Ma soprattutto, affetto da tempo da SLA, Gesualdi era divenuto il simbolo della lotta per l’approntamento di una legge per il testamento biologico. Un iter che dopo tante battaglie ha potuto veder compiuto lo scorso mese di dicembre. Era salita, a marzo del 2017, alla ribalta delle cronache, per una lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato proprio per chiedere l’accelerazione definitiva sull’iter che avrebbe dovuto portare all’approvazione della legge: “Fate presto, non voglio essere torturato” aveva scritto, commuovendo l’Italia e facendo partire una campagna social tesa a superare gli ultimi tentennamenti che ancora non avevano portato al varo della legge sul testamento biologico.

LA LETTERA CHE AVEVA COMMOSSO L'ITALIA

I contenuti della lettera erano stati particolarmente toccanti, spiegando come la SLA fosse una malattia terribilmente invalidante e che, soprattutto, nella sua fase più avanzata finiva per privare una persona della sua stessa essenza. “La SLA è una malattia spaventosa, al momento irreversibile e incurabile: avanza, togliendoti giorno dopo giorno un pezzo di te stesso. (..-) Alla fine rimane un scheletro rigido come se fosse stato immerso in una colata di cemento. Solo il cervello si conserva lucidissimo insieme alle sue finestrelle cioè gli occhi, che possono comunicare luce ed ombre, sofferenza, rammarico per gli errori fatti nella vita, gioia e riconoscenza per l’affetto e la cura di chi ti circonda.” Parole che erano diventate una sorta di manifesto per sferrare l’offensiva decisiva per tramutare in legge un diritto a una morte dignitosa e senza inutile sofferenza fisica che moltissimi malati chiedevano da anni. Percorso arrivato a dama lo scorso dicembre, e che Gesualdi ha potuto vedere arrivare a compimento praticamente un mese prima della sua scomparsa.

