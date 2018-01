Morto 19enne incastrato in un tornio a Rovato/ Brescia, Luca Lecci: operaio schiacciato davanti al padre

Luca Lecci, morto 19enne incastrato in un tornio a Rovato (Brescia) davanti agli occhi del padre titolare della Elettrotecnica LG. Giovane operaio schiacciato dalle macchine in funzione

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Luca Lecci, operaio 19enne morto nel Bresciano (Facebook)

Altra tragedia sul lavoro e questa volta a rimetterci è un ragazzo di soli 19 anni: accade tutto a Rovato (Brescia) ieri mattina, all’interno della ditta Elettrotecnica LG di conduzione famigliare. Un operaio 19enne, figlio del titolare dell’azienda, è rimasto incastrato in un tornio e nonostante il pronto intervento di tutti gli operai presenti non sono riusciti a salvargli la vita. La notizia della morte è giunta questa mattina dopo che nella notte Luca Lecci è spirato, dopo multipli interventi agli Spedali Civili di Brescia e con la vicinanza stretta di famiglia e amici. Nulla da fare, troppo gravi le ferite per quel dannato attimo di distrazione che lo ha portato a rimanere incastrato sotto il tornio mentre stava compiendo un normale lavoro di fresatura che compieva praticamente tutti i giorni. La tragedia nella tragedia, il padre titolare ha potuto osservare tutti gli attimi drammatici avvenuti in pochi secondi senza poter fare nulla: uno choc che anche solo da scrivere ci fa rimanere attoniti, figuriamoci da vivere in prima persona.

SCHIACCIATO SOTTO GLI OCCHI DEL PADRE

La dinamica dell’incidente a Rovato, raccontata dai carabinieri di Chiari che indagano sulla morte sul lavoro, è purtroppo tanto tragica quanto casuale: Luca stava effettuando per l’appunto un lavoro di fresatura, quando una manica del suo maglione è rimasta incastrata nel tornio che non si è fermato e ha trascinato praticamente dentro il ragazzo, schiacciandolo in maniera tremenda. Dopo una giornata intera in terapia intensiva e dopo vari tentativi di salvarlo, le troppo gravi ferite hanno prevalso e il ragazzo è morto questa notte. Il padre titolare della Elettrotecnica LG è stato il primo a prestargli soccorso e l’ultimo ad arrendersi; non è riuscito a fermare in tempo il tornio. Sono adesso tutti sotto choc, lui e gli operai della ditta come del resto gli amici del 19enne. «Mancherai tanto, piccolo angelo», hanno scritto tanti suoi coetanei sui social in queste drammatiche ore di lutto.

© Riproduzione Riservata.