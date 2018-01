Prof Liceo ‘Massimo”, abusi sulla studentessa/ Roma, Massimo De Angelis: “innamorato, lei era consenziente”

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Abusi al liceo Massimo di Roma (Twitter)

Si è scusato, vorrebbe tornare indietro e solo si ora si è “accorto” di quanto fatto: prova a spiegarsi davanti al gip di Roma Massimo De Angelis, il professore di lettere arrestato per un grave abuso (continuato per due mesi) sulla sua studentessa di 15 anni al Liceo “Massimo”, uno dei più prestigiosi della Capitale. «È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei», avrebbe detto l’insegnante a Regina Coeli davanti al magistrato durante l’interrogatorio di garanzia. Violenza sessuale e circonvenzione su minorenne: le accuse sono gravissime e De Angelis non intende nascondere quanto successo, anche se davanti ai giudici ha provato a raccontare che per lui quel rapporto è inspiegabilmente stato di innamoramento. «Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. E' stato un rapporto consenziente»; in un altro passaggio dell’interrogatorio riportato dal Corriere della Sera, il professore ha spiegato che per lui quel rapporto era davvero una relazione importante e la considerava amorosa e sentimentale. «Ci sentivamo tutti i giorni. Solo adesso mi rendo conto. Chiedo scusa ai genitori, agli alunni e a tutte le persone della scuola».

L’ESPERTA: “SUI SOCIAL EDUCAZIONE STRAVOLTA”

De Angelis vorrebbe tornare indietro, vorrebbe che tutto quello non fosse mai successo: ma di fatto è accaduto e ora non può che dire alla famiglia della ragazzina, «ho tradito me stesso e la loro fiducia». Un caso davvero ignobile e assurdo in uno degli istituti scolastici più rinomati della Capitale: quest’oggi anche il ministro Valeria Fedeli ha commentato il gravissimo atto di violenza, spiegando che un fatto del genere merita il licenziamento in tronco del professore, oltre al processo per il reato penale. «Un docente che ha molestato una studentessa non può rimanere al proprio posto», spiega la responsabile del Miur in una lunga intervista al Corriere della Sera. Sul Quotidiano Nazionale invece è stata intervistata Maura Manca, esperta psicologa già più volte vista intervenire in casi di cronaca nelle trasmissioni della Rai: parla del ruolo educativo dei docenti e del fatto che non dovrebbero minimamente fare entrare dentro la loro vita privata con chat e social. «I confini li debbono mettere gli adulti che non devono abusare di un ruolo! Sui Social i ruoli educativi vengono stravolti, bisogna fare molta attenzione!», scrive la psicologa.

