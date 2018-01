TEMPESTA FRIEDERIKE IN NORD EUROPA/ Video, vento in Olanda e Germania: morti, camion ribaltati e traffico ko

Tempestw Friederike in Nord Europa: vento in Germania, Olanda, Belgio e Francia. Video e ultime notizie, 6 morti, traffico ko sule autostrade, camion ribaltati, treni e aerei fermi

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Tempesta Friederike, vento in tutto il Nord Europa (Facebook)

Si chiama “Friederike” ed è la tempesta che sta mettendo in ginocchio per il maltempo l’intero Nord Europa: Germania, Olanda, Belgio e anche i Paesi Scandinavi, sono tutti dentro l’ondata di bufera, temporali e vento fortissimo che sta purtroppo portando anche numerosi feriti e i primi morti. In tutto sono sei le vittime tra Belgio e Olanda, aerei completamente fermi nell’aeroporto di Shipol di Amsterdam e treni a lunga percorrenza di fatto bloccati su quasi tutta la tratta del territorio tedesco. Come spiega l’Ansa in un dispaccio questo pomeriggio, «Forti raffiche di vento provenienti dal Mare del Nord hanno determinato lo stop del traffico aereo per qualche ora in mattinata nell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, uno dei principali hub in Europa. E diversi voli sono stati annullati anche in Germania negli aeroporti di Düsseldorf e Monaco». Sul fronte ferroviario invece, la circolazione interrotta è quella delle linee Thalys ad alta velocità che collegano Belgio, Francia, Olanda e Germania da Bruxelles.

LE IMMAGINI IMPRESSIONANTI DA OLANDA E GERMANIA

Ma sono le autostrade e le strade delle città nord-europee a presentare le immagini più forti di queste ultime ore: sono parecchi infatti i camion ribaltati sugli snodi autostradali della Westfalia, con il traffico ko e le code ingenti su gran parte delle strade tedesche a lunga percorrenza. Le vittime qui si contano sul Nordreno (due) e uno in Tuningia, tutti travolti da alberi caduti dopo una burrasca di vento che si è abbattuta questa mattina. Le immagini che possiamo vedere sui social sono davvero impressionanti: gente che viene letteralmente spostata via e sbalzata dal vento, alberi che cadono e tetti di casa che non reggono alla furia di Friederike. In Belgio poi le raffiche hanno superato i 100 chilometri orari, rendendo necessari diversi interventi dei pompieri: la maxi tempesta si è fatta sentire anche nel nord della Francia, dove circa 3mila clienti sono rimasti senza elettricità per diverse ore. Passando oltre Manica, anche la Gran Bretagna ha i suoi problemi con la tempesta e qui sono circa 50mila le case rimaste senza corrente elettrica e senza collegamenti dei mezzi pubblici, bloccati dal maltempo.

