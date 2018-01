TERZA GUERRA MONDIALE/ Storico accordo tra le Coree: Nord e Sud sfileranno insieme alle Olimpiadi

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: storico accordo tra le Coree, Nord e Sud sfileranno insieme alle Olimpiadi. Kim Jong Un punta al consolidamento

18 gennaio 2018 Fabio Belli

Corea del Nord e del Sud sfileranno insieme alle Olimpiadi

Le Olimpiadi Invernali in Corea del Sud potrebbero diventare presto un’occasione di grande distensione tra le due Coree. Un gesto che potrebbe anche ripercuotersi nella situazione di tensione che da mesi ormai si sta vivendo riguardo il regime di Pyongyang. E una decisione storica è stata presa nella giornata di mercoledì, visto che è ufficiale il fatto che Corea del Sud e Corea del Nord sfileranno insieme, sotto un’unica bandiera, nella cerimonia di apertura Olimpica che andrà in scena il prossimo 9 febbraio a Pyeongchang, sede della rassegna. La Corea del Nord non sarà ufficialmente presente solo durante la sfilata inaugurale, ma anche con una delegazione composta da 230 persone per diversi eventi diplomatici, serate e convegni. In più, 30 atleti della Nazionale nordcoreana di taekwondo saranno presenti per un’esibizione, così come gli sciatori del Sud e del Nord effettueranno insieme un allenamento nell’impianto sciistico di Masikyrong. Un programma molto fitto che rende bene l’idea di come Kim Jong Un non voglia ridurre a una comparsata la presenza nordcoreana nella rassegna a cinque cerchi.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRA NUCLEARE ED OLIMPIADI

La mossa di Kim Jong Un appare chiara, almeno secondo alcune analisi delle ultime settimane che vedono il leader nordcoreano stretto in una morsa che potrebbe portare gli Stati Uniti ad intervenire prima che la situazione a Pyongyang possa precipitare. La paura del leader nordcoreano di essere trattato alla stregua del Saddam Hussein di turno non è certo indifferente, nonostante la protezione di una Russia che ha spesso fatto capire agli Usa come la sovranità di Kim nel suo paese non debba essere messa in discussione neppure di fronte alla pausa di un conflitto nucleare. E se l’atomica ed un attacco alla base di Guam resta una carta estrema che Kim Jong Un vorrebbe potersi giocare all’occorrenza, la carta diplomatica è quella delle Olimpiadi. Una sfilata a braccetto con i sudcoreani sarebbe sicuramente un passo avanti notevole verso la pace, anche se a livello politico gli Usa proprio in questi giorni hanno parlato di preoccupazione crescente per lo scoppio di un possibile conflitto.

