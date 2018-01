CROLLA SCENOGRAFIA AL TEATRO REGIO/ Torino, coristi feriti durante la Turandot

Crolla scenografia al Teatro Regio di Torino: due coristi feriti durante la Turandot, fortunatamente non in gravi condizioni. Le testimonianze degli attori

19 gennaio 2018 Fabio Belli

Incidente al Teatro Regio di Torino

Due coristi feriti a causa del crollo della scenografia presso il teatro Regio. E’ quanto accaduto alla fine del secondo atto della Turandot che stava andando in scena a Torino. Una volta chiusosi il sipario, si è sentito un boato molto forte, dovuto proprio al crollo della scenografia che ha colpito due coristi che ancora non si erano ritirati dietro le quinte, un uomo e una donna. La rappresentazione è stata ovviamente interrotta, e sono intervenuti sia la polizia sia il 118, visto che le parti della scenografia venute già erano particolarmente pesanti ed entrambi i coristi sono stati costretti a lasciare il teatro Regio in ambulanza, con la corista donna, Ivana Cravero, che è stata ricoverata presso il CTO del capoluogo piemontese: “Non mi sono accorta di nulla e mi sono ritrovata improvvisamente a terra. Qualcosa mi ha colpito in testa ma non ho capito cosa fosse,” ha dichiarato prima di essere affidata alle cure dei sanitari.

LA SINDACA APPENDINO DAI CORISTI FERITI

Tra i protagonisti della Turandot presso il teatro Regio di Torino c’è il solista Antonello Ceron, impegnato nel ruolo dell’imperatore Altoum. Ai microfoni di Repubblica è stata particolarmente significativa la sua testimonianza per capire cosa possa aver provocato il cedimento di una parte della scenografia ed il conseguente ferimento di due coristi. “Era finito il secondo atto, c'era appena stato il "trionfo" e si era chiuso il sipario. Ci stavamo stringendo le mani e congratulandoci tra di noi quando un pezzo della scenografia si è staccato. Ci stavamo allontanando tutti dal palcoscenico, quando è successo. Ci siamo girati e c'erano un uomo e una donna a terra. Parlavano, erano coscienti. Se quel pezzo fosse caduto sulla testa sarebbe stata una tragedia. E anche se il palco fosse stato pieno di gente. Io tra l'altro sono sempre tra gli ultimi ad andare via perché mi piace quel momento tra di noi e me lo gusto sempre fino in fondo.” La Sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è recata in ospedale per far visita ai coristi feriti, che fortunatamente non sono in gravi condizioni.

