Coppia dell'acido, il figlio è adottabile/ Martina Levato e Alexander Boettcher: la conferma della Cassazione

Coppia dell'acido, la Cassazione si è espressa sul destino del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher confermando la sua piena adottabilità: delusione per l'ex bocconiana.

19 gennaio 2018 Emanuela Longo

Alexander Boettcher e Martina Levato

Si è espressa oggi la Corte di Cassazione in merito all'adottabilità del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher, la cosiddetta “coppia dell'acido”, in carcere per via delle aggressioni messe a segno a Milano. Respingendo anche i ricorsi presentati dai nonni del bambino i quali si erano proposti come adottanti, la Suprema Corte ha così confermato la piena adottabilità del piccolo che ormai ha due anni e mezzo. Nato nell'agosto 2015, quando la Levato era già in carcere, il bimbo era stato affidato ad una casa famiglia presso la quale, periodicamente, avvenivano le visite da parte dei genitori e dei nonni. Lo scorso 30 novembre si era tenuta un'udienza molto importante nel corso della quale il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Francesca Cerone, aveva chiesto che il bambino venisse affidato ai nonni materni ritenendo che "I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato". Per lei, i genitori di Martina erano in possesso di tutti i requisiti per poter ottenere l'affidamento del nipotino ma nonostante le sue forti parole, il magistrato non sarebbe comunque riuscito a convincere i giudici. Il Comune di Milano che, come riporta Repubblica.it, ha avuto in affido il bimbo, aveva chiesto alla Cassazione di respingere la richiesta di adottabilità da parte dei nonni.

MARTINA LEVATO: “GRANDE DELUSIONE”

La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che il figlio della coppia dell'acido, Martina Levato e Alexander Boettcher, debba essere adottato da una famiglia esterna ai due giovani soprattutto per via del lungo periodo di detenzione che entrambi dovranno scontare. L'ex bocconiana è stata infatti condannata ad un totale di 20 anni di reclusione, mentre l'ex fidanzato e padre del bambino, il broker milanese Alex Boettcher, ha accumulato condanne per un totale di 37 anni di reclusione. Proprio nei giorni scorsi la Cassazione aveva respinto il ricorso del ragazzo relativamente alla sentenza di condanna in Appello e confermato in via definitiva i 14 anni di reclusione per l'agguato con l'acido a carico di Pietro Barbini, ritenendolo l'ideatore e non la "spalla", anche se in concreto era stata la ex amante Martina a lanciare in concreto il liquido corrosivo. Dopo la decisione della Suprema Corte di confermare la piena adottabilità del loro bambino, Martina Levato ha accolto la notizia "con grande delusione". Lo riporta TgCom24, riprendendo le parole del suo avvocato difensore, Laura Cossar, pronta a presentare ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.

